Çarşı Mahallesi Camisi'nin Temeli Atıldı

Çarşı Mahallesi Camisi'nin Temeli Atıldı
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Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle Çarşı Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, caminin yapımında katkıda bulunanlara teşekkür etti ve vatandaşların taleplerinin önemine vurgu yaptı.

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, temel atma töreninde, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızdan gelen taleplerin tamamını siyaset yoluyla, merkezi hükümetten aldığımız destekle, bir taraftan da belediyemizin gayretleriyle oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Tek bir uğraş noktalarının olduğunu vurgulayan Avcı, "Vatandaşın hassasiyeti, bizden talebi en önemli konumuz ve gündemimiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin de caminin yapılacağı araziyi bağışlayan 86 yaşındaki Mükerrem Kazdal'a ve destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Metin, yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin bölgeye daha da anlam kazandıracağını söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, protokol üyelerince caminin temeli atıldı.

Bu arada, Avcı, Metin ve beraberindekiler, caminin yapılacağı araziyi bağışlayan Mükerrem Kazdal'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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