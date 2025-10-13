5. Gastronomi Rize Günleri Başarıyla Tamamlandı

"5. Gastronomi Rize Günleri" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 4 gün boyunca yöresel lezzetler ve ürünler beğeniye sunuldu.

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, AA muhabirine, çok keyifli günler geçirdiklerini söyledi.

Gastronomiyi sadece tabakla damak arasındaki süreç olarak görmediklerini belirten Öksüz, "Ürünün hazırlanışını, toprakta tohumdan ürüne dönüşüm aşamasını da göstermek istedik. Birkaç arkadaşımız da bizim ata tohumlarımızı, ürün çeşitlerimizi gösteren güzel stantlar kurdular. Onları insanlarımıza gösterme şansımız oldu." dedi.

Öksüz, etkinlik kapsamında 4 kategoride yarışma düzenlendiğini, programların dolu dolu geçtiğini anlattı.

Yöresel yemek yarışmasına İyidere ilçesini temsilen katılarak "Biberli Pazariça" ile birinci olan Zeynep Gündoğdu da yemeği İyidere Halk Eğitim Merkezi ve İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileriyle hazırladıklarını söyledi.

Gündoğdu, kırmızı acı biber, et, fasulye ve mısır ununun birleşiminden oluşan yemeğin tarihçesinin eskiye dayandığını, ilçe olarak birinci seçilmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Kalyoncu da ilk kez alınan yeşil yıldız rozetini ilçeye kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.