Bayramlaşma töreninde vatandaşlar bir araya geldi

RİZE - Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla protokol bir araya geldi.

Rize Belediyesi tarafından Rize Sahil Dolgu Alanına kurulan çardırda yapılan Bayramlaşma törenine çok sayıda vatandaş katılım gösteri. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programına Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Rize Milletvekili ve Milletvekili Adayı Muhammed Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Vali Yardımcıları, Baro Başkanı Av.Ümit Peçe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Adli Tip Kurumu Başkanı Dr. Hızır Asliyüksek, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, İl Genel Meclis Başkanı Sabit Karafazlı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar ile birlikte bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını belirten Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, "Bir taraftan Ramazan-ı şerifi uğurlamanın hüznünü yaşarken bir taraftan da bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malum bu yıl Ramazan ayına buruk ve hüzünlü girdik. Ülkemizde yaşanan deprem bizi derinden üzdü. Fakat şükürler olsun bir millet olmayı göstererek Ramazan ayı içerisinde tekrardan yaralarımızı sardık. Ramazan'ın bereketiyle de bayrama kavuştuk. Yine Rize üzerinde Ramazan ayı sonrasında bayram namazlarımızı, Cuma namazlarımızı vatandaşlarımızla beraber yaptık. Rize genelinde güzel bir bayram geçiyor. Bugünde geleneksel hale geldiği gibi Rize'de ki tüm dostlarımızın bir araya geldiği ve bayramın anlamını gerçekleştirdiği bir gün oldu. Çok ciddi ve yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımızı da burada görmek bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.