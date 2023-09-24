Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan beş maç ile tamamlandı. Rize Belediyesi, Sakarya BBSK'ya 30-33 mağlup oldu. Beykoz Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi'ni 36-22 yenerek galibiyet elde etti. Spor Toto, Beşiktaş'a 26-34 mağlup oldu. Trabzon BBSK, Konya BBSK'yı 32-30 mağlup etti. İzmir BBSK, Köyceğiz Belediyesi'ni 33-29 yenerek galibiyet elde etti.