Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan beş maç ile tamamlandı. Rize Belediyesi, Sakarya BBSK'ya 30-33 mağlup oldu. Beykoz Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi'ni 36-22 yenerek galibiyet elde etti. Spor Toto, Beşiktaş'a 26-34 mağlup oldu. Trabzon BBSK, Konya BBSK'yı 32-30 mağlup etti. İzmir BBSK, Köyceğiz Belediyesi'ni 33-29 yenerek galibiyet elde etti.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan beş maç ile tamamlandı.
Erkekler Süper Ligi 5. haftanın sonuçları şöyle:
Rize Belediyesi : 30 - Sakarya BBSK: 33
Beykoz Belediyesi : 36 - Bahçelievler Belediyesi: 22
Spor Toto: 26 - Beşiktaş: 34
Trabzon BBSK: 32 - Konya BBSK: 30
İzmir BBSK: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 29 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor