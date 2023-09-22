Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Rize Belediyesi'ne konuk olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi'ne konuk olacak. Karşılaşma 24 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi'ne konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi'ne konuk oluyor. 24 Eylül Pazar günü Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde topladığı 6 puanla zirve mücadelesini sürdüren Büyükşehir hentbolda cezası biten kaptan Ramazan Döne formasına kavuşacak. Sakatlığı devam eden Mohammed Miri ise kadroda yer almayacak. - SAKARYA