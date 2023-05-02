Rize Belediyesi 5 Milyon Ata Tohumunu Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Belediyesi, 5 milyon ata tohumunun Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını duyuruldu. Ata tohumlarının dağıtıldığı alana gelen ancak tohum alamayan bazı vatandaşlar, "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz" yetkililere tepki gösterdi.

Rize Belediyesi, bugün Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara 5 milyon ata tohumu dağıttı. Etkinliğe, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da katıldı.

"ATA TOHUMLARINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK LAZIM"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ata tohumunun esprisi şu; bizim seralarımızda arkadaşlarımız bir yıl boyunca yetiştiriyor. Bunların bir kısmı 100 yıllık, 200 ve 300 yıllık. Değişik ilçelerimizden tohumlarımız. Bunun en önemli özelliği; piyasadan aldığınız o hibrit tohum ekiyorsunuz, bir dahaki sene yenisini alıp dikmeniz lazım, bunlar öyle değil. Siz, ektiğiniz zaman, gelecek sene artık komşularınıza bunun tohumlarını dağıtabilirsiniz. Bunları devam ettirmek lazım. Bu tohumları gelecek nesillere aktarmak lazım."

TOHUM ALAMAYANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmaların ardından ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı. Ancak tohumlar, yurttaşların ilgisi yoğun olunca kısa sürede bitti. Tohum alamayan vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek yetkililerle görüşmek istedi. Yurttaşlar, "Bizimle dalga mı geçiyorlar. Bizlere '5 milyon tohum' dediler ama tohum ortada yok. Madem yeterince tohum yok, bu insanları buraya neden topladınız? Kaç kişiye tohum verildi belli değil. Hayatımda ilk kez kuyruğa girdim" diyerek tepki gösterdi.

"BİR DAHA BÖYLE ETKİNLİK YAPMAYACAĞIZ"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geçen yıl aynı etkinliği düzenledik ve bu yıl daha çok ata tohumu dağıttık. Burada dağıttığımız paketlerde bir tohum yok, bir kişi yaklaşık 100'e yakın tohum alıyor. Biz, alanda kısa süre dağıtım gerçekleştirdik ve ayrıldık. Ardından çok sayıda yurttaşın alana geldiğini gördük. Gelen onlarca yurttaşımıza yeterli tohumu vermek zaten mümkün değil. Tohum alamayanlar doğal olarak tepki göstermişler. Bazıları da bu durumu art niyetli kullanmak istemiş olabilirler. Kesinlikle ortada yanlış anlaşılacak bir durum yok. Sonuçta bir etkinlik düzenledik ve yurttaşlarımıza binlerce ata tohumunu ücretiz verdik. Ülkemizde bu ve benzeri etkinliklerde maalesef bu benzeri olaylar yaşanıyor. Yurttaşlarımızın tepkilerini de olumlu buluyorum. Gelecek hafta fidan dağıtım etkinliğimiz olacaktı, bu yaşananlar sonrası bu etkinliği ve etkinlikleri artık biz yapmayacağız."

"TAHMİNİMİZİN ÜSTÜNDE BİR SAYI OLUŞTU"

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan ise şunları söyledi:

"Burada çok anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Belediye başkanımız Rahmi Metin ile beraber yurttaşlarımıza ata tohumlarını ücretiz dağıttık. Bu dağıtıma iştirak eden yurttaşların sayısı tahminlerimizin üzerinde oluştu. Biz alandan ayrıldıktan sonra gelen yurttaşlarımızın tohum alamamasından kaynaklı tartışma yaşanmış. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü yeterince getirdiğimiz ata tohumları, kalabalık olunca yetmedi. Yurttaşlarımızın ata tohumu talepleri önemli. Ziraat odası olarak bu konulara daha duyarlı olacağız."