Rize Belediyesi, Çay Liflerinden Mangal Kömürü Üreterek Türkiye İkincisi Oldu

RİZE Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesinde 12 dönümlük arazide çay çöpü lifleriyle mangal kömürü elde edilip çıkan metan gazıyla elektrik enerjisi üretilen tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki 'Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik' kategorisinde, Türkiye 2'ncisi oldu. Belediye Başkanı Rahmi Metin, 57 ilden 613 projenin katıldığı yarışmada finale kalarak, ödül aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Doğu Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yapılan çay tarımında oluşan çay çöpü liflerinin geri dönüştürülmesi amacıyla, Rize Belediyesi tarafından Kalkandere ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 12 dönümlük alanda tesis kuruldu. Tesiste, çöp lifleri karbonla preslenerek yılda 2 bin ton mangal kömürü elde edilirken, bu sırada çıkan metan gazıyla saatte 0,8 megavatlık elektrik enerjisi üretiliyor. Yılda 30 milyon TL gelir elde edilen tesis, çay lifinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan ısının yanı sıra 4 bin 200 metrekarelik çatısına yerleştirilen güneş panellerinden de elektrik üretebiliyor. Ar-Ge çalışmaları sonucunda tarım ve evcil hayvanlar için çeşitli yan ürünler oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü tesiste üretilen mangal kömürleri Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Çay çöpünden katma değer üretip enerjisini kendi kendine sağlayan tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki 'Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik' kategorisinde Türkiye 2'nciliği ödüle layık görüldü. Ankara'da düzenlenen törenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e ödül takdim edildi.

'KAPASİTE ARTIRIMINA GİTTİK'

Belediye Başkanı Rahmi Metin, 57 ilden 613 projenin katıldığı yarışmada finale kalarak, ödül aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Metin, "Çay liflerinin yüzde 30'undan mangal kömürü, yüzde 25'inden metan gazı çıkıyor. Metan gazını iç ısıda yakıt olarak kullanıyoruz. 4 bin 200 metrekarelik çatımızdaki güneş panelleriyle de güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Bu anlamda verimli bir proje olduğu için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da ödüle layık gördü. Mangal kömüründe aylık 100 ton civarında satışı oluyor. Kapasite artırımına gittik. Zaman zaman Almanya ve İngiltere'ye gönderim yapıyoruz. Çünkü içerisinde metan gazı yok, ağaç katledilerek yapılmıyor. Sıfır atık olarak çay liflerinin geri dönüşümüyle kazanıldığı için projeye layık görüldü" dedi.

'DÜNYADA BU İLK ÖRNEK'

Dünyada çay çöpünden mangal kömürü üreten tek tesis olduklarını da vurgulayan Rahmi Metin, "Teknoloji geliştikçe maddenin her halinden her türlü nevi üretilebiliyor. Teknolojinin artmasıyla biz bunu iyi takip ederek inşallah bugün bile yapmadığımız birçok şeyi yarına da serpiştirmiş olacağız. Çay liflerinden bu şekilde yapan sadece Karadeniz'de değil, dünyada da bu örnek ilk örnek. Yani ne Hindistan'da ne Çin'de böyle bir şey yapılmış değil. Çay liflerinden mangal kömürü ve bu artı ürünlerin çıkarılması ilk kez ülkemizde oluyor" diye konuştu.