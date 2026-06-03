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Nurdağı'nda depremler sonrası hayata geçirilen projelerin yapımı sürüyor

Nurdağı'nda depremler sonrası hayata geçirilen projelerin yapımı sürüyor
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 6 Şubat depremlerinin ardından Rize halkının desteğiyle Nurdağı'nda hayata geçirilen Çay Sokağı Projesi, Kur'an kursu ve okul gibi eğitim ve sosyal projeleri inceledi. Protokol ayrıca afet konutlarını da ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Rize halkının desteğiyle yapımına başlanan projeleri inceledi.

Çeber'in Rize Valiliği döneminde Rize halkının desteğiyle Nurdağı'nda başlattığı "Çay Sokağı Projesi" kapsamında hayata geçirilen Rize 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu projesini inceleyen protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

Protokol üyeleri daha sonra Sakçagözü Mahallesi'nde yapılacak 16 derslikli ilkokulun protokol imza törenine katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, eğitim ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projelerin bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladığını belirterek, desteklerinden dolayı Rize halkına ve projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol üyeleri daha sonra ilçede yapımı süren afet konutlarını inceledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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