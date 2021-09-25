Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı

Yıllar önce tesettüre giren ve 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başörtüsünü çıkardığını paylaşan rallici Burcu Çetinkaya, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"YILLAR ÖNCE BAŞROLDÜM ŞİMDİ DUBLAJ"

Hesabını aktif şekilde kullanan Burcu Çetinkaya, bir reklam filminde dublörlük yaptığını söyleyerek setten kareler paylaştı. Çetinkaya, peruklu fotoğraflarında yıllar önce reklamlarda başrol olmasına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bir reklam çekimi dublörlüğü. Yakın zamandan… Sağa kaydırarak bakabilirsiniz ilk defa birine benzemeye çalışmayı deneyimledim. Çok keyifliydi aslında ama yorulduk epey sabah 3'te yollara düşüp günün son ışığına kadar canla başla çalışan bir ekip. Yıllar önce reklam filminde çalışmıştık gerçi o zaman başroldü şimdi dublörlük. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık."

KOYU RENK SAÇLI HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Saçlarını sarı renkte kullanan Çetinkaya, kıvırcık ve koyu renkli peruklu halleri de takipçilerinden tam not aldı. Çetinkaya için "Lütfen saç rengini değiştir. Bu saç çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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