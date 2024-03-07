Ümit Özdağ 'Bize gel' dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'a "CHP'li belediyeler hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" diye cevap verirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Köksal'ı partisine davet etti. Köksal ise, Özdağ'ın davetini, "Ben CHP'liyim, Zafer Partisi'ne geçmeyi düşünmüyorum." sözleriyle reddetti.

"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri parti içerisinde büyük krize neden oldu. Konuyla bugün sabah saatlerinde bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" diyerek Köksal'a tepki gösterdi. Bu sözlerin yankıları sürerken bir değerlendirmede CHP Genel Başkanı Özel'den geldi. Yaşanan gelişmeler sonrası Zafer Partisi lideri Özdağ ise Köksal'ı partisine davet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"BURCU KÖKSAL'A KAPIMIZ AÇIK"

İstanbul Esenyurt'ta esnaf ziyareti yapan Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ifadelerini eleştirmesine değindi. Özdağ, "Sayın Burcu Köksal'ı CHP'den adeta kovmuş. İmamoğlu'nun, büyükşehir belediye başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Bu CHP'de olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu Hanım'a Zafer Partisinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisinin kapıları DEM'e kapalı ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak çünkü İmamoğlu, tarafını uzun süre önce belli etti." ifadelerini kullandı.

"ZAFER PARTİSİ'NE GEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Zafer Partisi liderinin davetine Köksal'dan ise jet yanıt geldi. Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Köksal, "Benim Zafer Partisi Afyon İl Örgütü'nden bir randevu talebim olmadı. Ben CHP'liyim, Zafer Partisi'ne geçmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel önceki gün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Burada konuşan Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar." demişti.

Burcu Köksal

ÖZEL, DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

CHP lideri Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır." diyerek durumu kurtarmaya çalışmıştı.

KÖKSAL GERİ ADIM ATMADI

Öte yandan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefonda konuştuğunu duyurmuştu. Yarkadaş, "Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştu. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Köksal

"AFYONKARAHİSAR'I DEM'LİLERLE VE HÜDA PAR'LILARLA YÖNETMEYECEĞİM"

Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, "AKP, 'Mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak' diyor. Ben 'Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim' diyorum, 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek' diyorlar, 'Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım' diyorum. 'Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor' diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDA PAR'lılarla yönetmeyeceğim." demişti.

İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Bakırköy'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu da Köksal'ı işaret ederek "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP GENEL MERKEZİ BİLDİRİ YAYINLADI

Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.





Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."