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Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
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Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getiren Trabzonspor, Uruguaylı golcü oyuncu Darwin Nunez transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bu doğrultuda kadrosuna Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı katan Trabzonspor, transfer piyasasını sallamaya devam ediyor. Salah transferiyle dünya basınında geniş yankı uyandıran bordo-mavililer, hücum hattına bir dev ismi daha katmak üzere.

DARWIN NUNEZ ADIM ADIM TRABZONSPOR'A

Salim Manav'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetim ile oyuncu tarafı arasında yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 

14 GOLE KATKI YAPTI

Ağustos 2025'te İngiliz devi Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e geçen 27 yaşındaki forvet, Suudi ekibinde çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıordu-52:

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük il takımına hoş geldin Nunes kardeş çatlamalar olacak yine

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