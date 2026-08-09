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Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor
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Fenerbahçe'de takıman ayrılması beklenen deneyimli orta saha oyuncusu Fred'in Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

  • Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in Brezilya Ligi takımı Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
  • Atletico Mineiro, Fred'in Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
  • Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

Fenerbahçe’de uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI İDDİASI

Tecrübeli orta saha oyuncusunun Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı ve ailesiyle birlikte Brezilya’ya dönüş hazırlıklarına başladığı iddia edildi. Habere göre; Atletico Mineiro, Fred’in Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Sturm Graz maçının ardından oyuncunun geleceğindeki belirsizliğin sona ermesi ve Brezilya ekibine transfer olacağı vurgulandı.

BREZİLYA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks daha önce yaptığı açıklamada, ''Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred’in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atlético’nun Fred’i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred’in de Atlético’ya gelmek gibi bir hayali var. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor.'' demişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fred’in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Transferin tamamlanabilmesi için sarı-lacivertli kulüple olan anlaşmanın feshedilmesi gerekiyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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