TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne demir kubbe satmasına ilişkin, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve onun üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların da Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu da görmezden gelmesini anlayamayız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TBMM Tören Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir mesele olduğunu belirterek, "Günlük siyasetin siyasi partilerin yaklaşımlarının üstünde müşterek bir bakış açısına sahip olduğumuz milli bir konulardan biridir. Kıbrıs meselesi en dikkatli şekilde izlediğimiz konuların başında geliyor. Bu sene bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1974 Barış Harekatı'nın 50. yılını idrak ettik. Bu 50 yıllık süre içerisinde çok badireler atlatıldı, çok zor zamanlardan geçildi. Her bakımdan, her açıdan Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türk Devleti'nin yanında olduğumuzun bilinmesini bir kere daha Sayın Meclis Başkanımızın ziyareti dolayısıyla teyit etmek istiyorum. Türkiye her açıdan Kıbrıs Türk Devleti'nin yanındadır. Bu 50 yıllık süre içerisinde birlikte beraber yaşama noktasında, iki halkın eşit bir şekilde yaşaması noktasında Kıbrıs Türkleri üzerlerine düşen her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş, hatta zaman zaman her türlü fedakarlığı da ortaya koymakta kaçınmamıştır. Ama Rum tarafının tek taraflı yaklaşımları, maalesef bazı ülkelerin, Batılı ülkelerin oldubittiye getirmek için acele olarak attıkları adımlar, hatta çifte standartlı bir şekilde gerçekleştirdikleri baskılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, uluslararası alanlar izole edilmeye, çeşitli ambargolarla ekonomik ve siyasi bakımdan zor durumdan bırakılmaya çalışılmıştır. Çok şükür, bugün geldiğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık hem devlet olarak, güçlü bir devlet olarak ayakta olması, hem de aynı zamanda uluslararası camiada tanınırlığının arttırılması için yeni bir dönem başladığını ifade etmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda, TürkPA, Türk Devletler Topluluğu ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcisidir. Bu tanıma yolunda atılmış olan ilk adımlardan bazılarıdır. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin, Cumhuriyeti'nin tanıması noktasında, başta dost ve kardeş ülkelerimiz olmak üzere olumlu adımlar atacaklar. Bu da Kıbrıs'ın tanıdıklığının gün geçtikçe daha da ileriye taşınacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Biz vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü dış tehlikeden korumakla mükellefiz. En başta da terör örgütleri vasıtasıyla biz o terör örgütleri orada birkaç bin silahlı elemanlar, müteşekkil gruplar olarak görmüyoruz. Terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'ye karşı oynanmak istenen oyunu bozmak, Türkiye'nin dirliğini, birliğini sağlamak ve bu çerçevede de terör örgütlerinin bu bölgede etkisiz hale getirilmesini temin ediyoruz. Bunu yaparken başından beri ısrarla ve samimiyetle söylediğimiz bir başka konu ise başta Suriye olarak olmak üzere bölge ülkelerine toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. Çünkü biliyoruz ki bizim milli menfaatimiz bölge ülkelerinin birliği ve beraberliğinden geçiyor. Başkalarının milli menfaatleri ise bölge ülkelerinin daha fazla ölmesinden parçalanmasından geçiyor. Ümit ederiz ki Suriye halkı artık beklediği huzura kavuşsun" dedi.

Suriye'de 2011'den bu yana süren çatışmaların sona ermesi arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, "Şehirler yok edildi. Tarih kültür yok edildi. Halklar evlerinden yerlerinden uzaklaştırıldı. Bunun artık sona ermesini istiyoruz. Bölgenin muktedir bir ülkesi olarak hem bu çevrede Türkiye'ye de zarar verecek olan terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğimizi hem de bölge ülkelerinin daha fazla bölünme ve parçalanma içine girmesinin, başta o ülkeler olmak üzere bütün bölge halklarına zarar vereceğini teyiden bir kere daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

Kurtulmuş, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne demir kubbe satmasına ilişkin soruya, "Savaş lortları artık silahlarını satmak için yeni yeni yerler arıyorlar. Dünyayı kan gölüne çevrilmiş olan bu savaş lortlarının savaş araçlarını satarak bu bölgeyi daha fazla istikrarsız hale hale getirmemeli gerekiyor. Ben de Sayın Başkanımızın söylediğini ifade etmek isterim. Kimin hangi silahı alacağı bizi ilgilendirmez. Silahlanmanın durdurulması arzu ederiz. Ama yine bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve onun üzerinden Türkiye'yi ayar vermeye çalışanların da Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu da görmezden gelmesini anlayamayız" ifadelerini kullandı.

Öztürkler ise, KKTC ile Türkiye arasında mali, iktisadi anlaşmalar yapıldığına dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne proje bakımda ciddi destekleri olmaktadır. Bu desteklerin devamını da görmek bizler açısından önemlidir. Ana vatanımızın değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üç kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı. Bunun yanında diplomatik, siyasi ve ekonomik iş birlikleri yapmak çağrısı bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA