Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimler katıldı.