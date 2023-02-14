Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimler katıldı.
Ankara'da 11 Şubat'ta hayatını kaybeden Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal spn yolculuğuna uğurlandı.
Baykal'ın cenaze törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Muharrem İnce gibi isimler katıldı.
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