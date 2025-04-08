CHP'den istifa eden belediye başkanından AK Parti'ye geçecek iddiasına yanıt

Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçe belediyeleri arasında 5. sırada yer alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Umut Yılmaz ile birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti. CHP'den istifa ettiğini çok sert ifadelerin yer aldığı bir basın toplantısı ile açıklayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi tarafından kendisine kumpas kurulduğunu, genel merkez, milletvekilleri ve il yönetimi tarafından yalnız bırakıldığını belirterek şok iddialarda bulundu.

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Partisine tepki gösteren Yılmaz "Aileme tehditlerde bulundular, yardımcım silahlı saldırıya uğradı, Genel Merkez suskun kaldı" dedi. AK Parti veya bir başka partiye geçme kararına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Yılmaz, "Şu an için bağımsızım" dedi.

Seçildiği günden itibaren yaşanan gelişmeleri anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediye Başkanı olarak bugüne kadar adaleti gözeterek, adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerinden sapmadan, dürüst ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ancak bugün geldiğimiz noktada, şahsi ihtiraslar peşinde koşanların, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım.

"ARTAN BASKILAR TEHDİTLER İLE HALKIN İRADESİNE MÜDAHALE EDİLDİ"

Gün be gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışa karşı mücadele ederken, yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı karar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır.

"CHP'Lİ BİR BAŞAKIN CUMHURİYET SAVCILIĞINDA İFADE VERDİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"

Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil, kenti menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ettim. Ancak kendi partilisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulması, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim, yani bir belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından bir başka Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin meclis binasında dövdürülmesi, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından avukatlık ofisinin basılması, Partili tarafından evimin videolarının çekilerek ailemin tehdit edilmesi, Sosyal medyadan her gün hakaretler, iftiralar, yalanlar söylenilmesi, Meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin kardeşinin yirmi dört defa beni CİMERE şikayet ederek, hakkımda yalan, iftiralarla algı oluşturmaya çalışılması ve en acısı, benim için en katlanılmazı, Cumhuriyet Halk Partisi bir kısım meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını Cumhuriyet Savcılığında ifade verdirmek için, tanıklık vermek için sıraya dizilmesi.

"CHP BENİ YALNIZ BIRAKTI"

CHP İl Başkanlığının Belediye Başkanına sahip çıkmaması, milletvekillerinin başka işler içine girmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu açık saldırılara sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine, rant üzerine ve siyasi kumpasa göz yuman, doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürümem mümkün değildir.

"ŞAHSIMA VE AİLEME YÖNELİK SİSTEMATİK SALDIRI YAPILDI"

Şimdi açıkça ifade ediyorum. Hiçbir konu halkın duasından, alın terinden, hayır duasından benim için daha kıymetli değildir. Bu karar ani alınmış bir karar değildir. Uzun süre devam eden bir sürecin, bir vicdani sağ duyunun kararıdır. Aylardır şahsıma, aileme yönetilen sistematik saldırılar, itibarsızlaştırma çabaları ve karakter suikastları artık bizi bu noktaya getirmiştir. Benim için siyaset, halka hizmetin adıdır. Makam, mevki, koltuk bu anlayışın ne ön koşulu ne de amacıdır.

"BABAM DA OLSA AYNISINI YAPARDI"

Bu noktada kendime şunu sordum. Babam Ahmet Yılmaz, Şehitkanli Belediyesi'nin ilk belediye başkanı. Bugün olsaydı acaba ne yapardı? O doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde bu yönetimi, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı.

"YOL YÜRÜDÜĞÜM MECLİS ÜYELERİNİ EZDİRMEYECEĞİM"

Yol yürüdüğüm meclis arkadaşlarımın hukukunu, kendi hukukumun önünde tutacağımı da bu vesileyle açık bir etkinlikle belirtmek istedim. Onların emeğini, vicdanını ve gayretini kişisel çıkarların gölgesinde ezdirmeyeceğim. Onların yanında durmak benim için siyasi değil, insani bir görevdir. Ayrıca benim, görev yaptığım yol arkadaşlarımın, yüzü ak, alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada, elinizde ne belge varsa götürün.

"BU KARAR BİR DURUŞUN AHLAKIN SEVDANIN İLANIDIR"

Milletin vicdanı, hakikati er ya da geç ortaya çıkartacaktır. Bu karar yalnız bir partiden ayrılma kararı değildir. Bu karar bir duruşun, bir ahlakın, bir vicdanın, bir halk sevdasının ilanıdır. Bu karar, onurlu bir mücadelenin, inançla girilmiş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışarı vurumudur, ve unutulmamalıdır. Gücünü makamdan değil, halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle tüm Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla ilan ediyorum.