Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şundan lütfen emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar siyasi geçmişiyle elde ettiği başarılarla siyasetteki tecrübelerle Allah'ın izniyle bu dalgalı denizden de bu gemiyi çıkarabilecek tek liderdir." dedi.

Bakan Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, ata topraklarında bulunmaktan, bayram coşkusunu hemşehrileriyle yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Parti teşkilatının bayramda Trabzon'u ziyaret etmelerini istediğini kaydeden Varank, "İşte biz de o ricayı emir telakki ettik ve siz değerli Trabzonlu hemşehrilerimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Rabbim bayramımızı mübarek etsin. Hepimize ağız tadıyla sevdiklerimizle ailemizle eşimizle dostumuzla nice güzel bayramları nasip etsin diyoruz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı'nın çok özel bir bayram olduğunu dile getiren Varank, "Kurban kelime manası Allah'a yaklaşmak olan, içerisinde nice hikmetler barındıran bir bayram. Kurban en sevdiğinizden Rabbiniz için dininiz için inancınız için nasıl taviz verebilirsiniz, nasıl onun yolunda en sevdiğinizden vazgeçebilirsiniz, onu gösteren bir bayram. İşte biz de Kurban Bayramı'nda hacılarla birlikte şu anda bayramımızı kutluyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, 2 senedir hac yapılamadığını, müminlerin o kutsal topraklardan uzak kaldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 senenin sonunda bu sene Haccı Ekber olan yani cuma günü Arafat'ta milyonlarca Müslümanın toplandığı bir bayramı beraberce idrak ettik. Bilmiyorum takip edebildiniz mi, o kutsal topraklarda, Arafat'ta sadece Türkiye'den gelenler değil, dünyanın dört bir tarafından milyonlarca Müslüman bir kişiye dua ediyordu. Kimdi o, Recep Tayyip Erdoğan. Onun sağlığı, esenliği için ülkesinin başında en güzel şekilde siyasetine devam etmesi için milyonlarca Müslüman Türklerle beraber dua ediyordu. Size sormak istiyorum, bir insan hiç tanımadığı, beraber yaşamadığı, karşılaşmadığı bir insana neden dua eder? Eğer onun gerçekten doğru, düzgün, inançlı ve sadece kendi ülkesi için değil, tüm dünya mazlumları ve mağdurları için de mücadele ettiğini bilirse işte ona dua eder. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bizim 20 yıldır davamız bu ülkeyi önce muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek ama bunu yaparken sadece kendi ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafında nerede bir mazlum varsa nerede bir mağdur varsa onların da ihtiyacını elimizden geldiğince gidermeye çalışmak. Hamdolsun biz bunu en güzel şekilde yaptığımıza inandığımız için işte milyonlarca insan Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor."

"Biz de bu şuurla onun ekip arkadaşları olarak şehirlerimize ne katkı sağlarız, ülkemize ne katkı sağlarız, bu ülkeyi nasıl daha müreffeh bir hale getirebiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullanan Varank, 20 yıldır bunun için çalıştıklarını, bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Varank, şehirlerin, ilçelerin her biri neyi hak ediyorsa batı ülkelerinde insanlar hangi hizmetle tanışıyorsa o hizmetle tanıştırmak için de büyük bir gayret gösterdiklerini, bundan sonra da göstereceklerini vurgulayarak, "Bu manada Trabzon'unumuz bizim için çok önemli. Biz Trabzon'u baş tacı etmek üzere büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu şehirde hangi alanda bir ihtiyaç var, bu şehrin ekonomisini nasıl daha iyi kalkındırabiliriz, onun yatırımını planlıyoruz arkadaşlarımızla beraber hayata geçiriyoruz." dedi.

Karadeniz'de bir bilim merkezi olmadığını kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Ne dedik, Karadeniz'de bilim merkezi öncelikle nereye yakışır, ' Trabzon'a yakışır.' dedik. Şu anda bölgenin tek bilim merkezini, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezini biz inşa ediyoruz. Burada kafes balıkçılığı mı ileri gitti, bizim burada işletmelerimizin yumurta tesisine mi ihtiyacı var? Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bununla ilgili adımlarını atıyoruz, yeter ki ne olsun? Bu şehirde insanlar daha müreffeh olsun. Yeter ki bu şehrin ekonomisini biz kalkındıralım, insanlar daha mutlu, daha huzurlu bayramlar yaşayabilsinler. İşte biz bu ekip olarak, AK kadro olarak Cumhur İttifakı ile beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, dünyanın büyük bir çalkantıdan geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyanın bir günü bir gününe eşit değil. Ortada hiçbir şey yokken şu anda bir barış denizi olan Karadeniz'de iki büyük komşunun savaşını yaşıyoruz. İşte bütün bu gelişmeler elbette bizim ülkemizi etkiliyor ama şundan lütfen emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar siyasi geçmişiyle elde ettiği başarılarla siyasetteki tecrübelerle Allah'ın izniyle bu dalgalı denizden de bu gemiyi çıkarabilecek tek liderdir. Bunu biz de biliyoruz emin olun zaman zaman bize kızan vatandaşlarımız da karşılaştığımızda bize şunu söylüyor, 'Evet haklısınız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka bu gemiyi böyle salimen yürütebilecek Türkiye'de başka bir lider yok.'"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz"

NATO toplantısına değinen Varank, şunları söyledi:

"Biz NATO'ya bugün üye olmadık. 1960'lardan itibaren, 50'lerin ortalarından itibaren biz NATO ülkesiyiz. O güvenlik teşkilatının ülkesiyiz ama bu sene hepiniz NATO zirvelerini takip ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız iradesini koydu ve dedi ki 'Eğer NATO bir güvenlik teşkilatıysa önce bizim ülkemizin güvenlik endişelerini dikkate almak mecburiyetindedir ve NATO'da Finlandiya ile İsveç ile imzaladığımız o tarihi belgenin içerisine PKK terör örgütünü de YPG terör örgütünü de FETÖ terör örgütünü de Sayın Cumhurbaşkanımız iradesiyle yazdırdı. Ne diyor dış basın? 'Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinden istediğini alarak ülkesine geri dönüyor.' diyor. Biz dediğim gibi NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı? Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı? İşte burada dert sahibi olmak lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir yerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşehrilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya, bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşehrilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz, biz buna yürekten inanıyoruz."

"Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz"

Varank, sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "Bundan 2 kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki 'Değerli arkadaşlar evet, bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var.' Dedi ki 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım.' Soruyorum size, bundan önce 1960'tan itibaren bu ülkede asgari ücret uygulaması var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150'lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar temmuz ayında 'Ya vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım.' dedi? Hiçbir iktidar demedi." diye konuştu.

Sıkıntıların farkında olduklarını ve üstesinden nasıl gelineceğini bildiklerini dile getiren Varank, "Allah'ın izniyle de onların üstesinden geleceğiz. Hepinizin yurt dışında akrabası, eşi, dostu, komşusu vardır. Lütfen arayın, sorun, deyin ki 'Almanya'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl bu zamanda görülmüş? Amerika'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon, Belçika'da, Fransa'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl görülmüş?' İşte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım." dedi.

"Tüm dünyaya bir şampiyonluk kutlaması nasıl yapılır, bu şehir ve Trabzonlular gösterdi"

Bakan Varank, bu sene Trabzonspor'un şampiyon olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ile ilgili çok farklı spekülasyonlar yapıldı. İşin içerisine siyaset karıştırmaya çalıştılar ama ben özellikle hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir şampiyonluk kutlaması nasıl yapılır, bu şehir ve Trabzonlular gösterdi. Sadece emin olun Türkiye'de gündem olmadınız, tüm dünyada bu şehir gündem oldu. Trabzonlular gündem oldu. 1,5-2 milyon insan bir araya geldi, bir kişinin bile burnu kanamadan biz bu kutlamaları gerçekleştirdik. Ben bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Peki bunu nasıl başardık? Bir ve beraber olarak başardık. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bütün bu kutlamalara öncülük etti, bütün bu kutlamalara liderlik yaptı, o sayede de biz işte dünyaya bu şehrin nasıl eğlenmeyi bildiğini de nasıl kutlama yapmayı bildiğini de göstermiş olduk. Ben bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."

"Bu terörle mücadele konseptini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hayata geçiriyoruz"

Allah'tan hayırlı, huzurlu, ağız tadıyla nice bayramlar dileyen Varank, "Biz burada bu kutlamaları yapabilelim diye şu anda Pençe Kilit Operasyonlarında bizim Mehmetçiklerimiz sınırın dışında mücadele ediyor. Neden? Biz terörü sınırlarımızın içerisinde değil, artık sınırlarımızın dışarısında tutabilelim diye. Nerede bir terörist varsa gidip bulup imha etmek üzere şu anda bizim Mehmetçiklerimiz emin olun Irak'ın kuzeyinde nerede bir mağara varsa nerede bir delik varsa tek tek o delikleri araştırıyor, bu teröristleri bizim sınırımızdan 30 kilometre öteye göndermek için ve bu terörle mücadele konseptini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Hatırlayın değerli kardeşlerim, bu ülkede şehirlerde bombalar patlıyordu, bu ülkede Trabzon'un yaylalarına teröristler gelebiliyordu, Eren kardeşimizi teröristler burada şehit edebiliyordu, şimdi Kuzey Irak'ta mağaralara saklanıyorlar. Biz bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve bu terörü destekleyen zihniyeti de bu ülkede ortadan kaldırıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize çok şey borçluyuz. Burada huzur içerisindeysek onlar sayesindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazilerimize hayırlı, uzun ömürler versin." diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama şunu da bileceğiz değerli kardeşlerim; eğer bir dakika bile gevşeklik gösterirsek kimse bu mücadeleyi vermez. İşte biz bu mücadeleyi verelim diye, sınır ötesi operasyonlar için Meclisten karar almaya çalışıyoruz. Kimler oy veriyor, kimler oy vermiyor, bakarsanız kim bundan sonra terörle mücadeleye var, kim terörle mücadele yapmaz, bunu çok iyi görebilirsiniz. Bugün İstanbul'da belediyelere terör yandaşlarının işe alındığını görüyoruz, belediyelerden terör yandaşlarının kelepçelerle götürüldüklerini görüyoruz. Onun için gevşeklik göstermeyeceğiz. Biz bu ülkeye aşığız, biz Trabzonlu hemşehrilerimize aşığız ve Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu ülkeyi en güzel günlere götüreceğiz."

Bayramlaşma törenine TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Varank, konuşmasının ardından vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.