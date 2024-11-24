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Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık için Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ile İstanbul milletvekili Birol Aydın yarıştı. 823 oy alan Arıkan, Temel Karamollaoğlu'nun yerine yeni genel başkan seçildi.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde, Mahmut Arıkan yeni genel başkan seçildi.

SAADET PARTİSİ, KONGREYE GİTTİ

Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

YENİ GENEL BAŞKAN MAHMUT ARIKAN

YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da adaylığını açıkladı. Birol Aydın 221 imza Mahmut Arıkan ise 741 imza delegenin desteğini aldı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut ArıkanMahmut Arıkan

ARIKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arıkan konuşmasında iktidarın izlediği dış politika hamlelerini eleştirirken vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara da vurgu yaptı. Arıkan, "Milli Görüş okulunun ilk dersi hiç şüphesiz Filistin davasıdır. Türkiye 22 yıldır 'biz asla Milli Görüş'ten vazgeçmeyiz' diyenler tarafından yönetiliyor. Saadet Partisi iktidarında ekmeği özgürleştireceğiz" dedi.

Öte yandan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmaya, geleceği inşa etmek için büyük bir özveriyle çocuklara rehber olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını ifade eden Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya yolunda yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

KARAMOLLAOĞLU: YOLUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK

Siyasi mücadelelerinde, partilerinin kapatıldığını, mekanlarının, makamlarının, adreslerinin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan zerre kadar taviz vermedik. Atımızı aldılar ama hamdolsun yolumuzu değiştiremediler. Milli Nizam Partisini kurarken hangi ruh ve heyecana sahipsek bugün de aynı azim, aynı kararlılık ve aynı heyecanla hedefe yürüyoruz. Saadet Partisi konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir."

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

"BEDENİM İZİN VERMİYOR"

Karamollaoğlu, genel başkan sıfatıyla partililere son kez hitap ettiğini ancak partinin bir neferi olarak dava arkadaşlarıyla kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğini söyledi. Hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevini hakkıyla yürütememenin endişesini bir süredir taşıdığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ruhum, gönlüm Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken, bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bunun üzerine prensip ve temayüllere uygun bir şekilde bir istişare süreci başlattık."

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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıKenan Star:

hemen cehape,fetö,pekeke ye selam çaktı

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Haber YorumlarıFurkan inci:

aklı olan kimse erbakanın yaşarken sevmedigi chp ile ittifak olanlara oy atmaz

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

değişim şart genç dinamik

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Yeniden Refah varken sağda kimsenin şansı yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıGürsel:

Saadet Partisi Erbakan'ın çizgisinden çoktan saptı Tıpkı CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden saptığı gibi bunlar da ne milli görüş ne de sosyal demokratçılık kaldı Saadet Partisi chpleşti CHP'de HDP leşti

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Şimdi bumu dmaltacak müridleri :)) deveyi diken süslümanı skn yaranır

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Haber Yorumlarıoguz ates:

güzel haber

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Aklı olan bu partiden bir an önce ayrılır bu partiden Türkiye ye hiçbir fayda gelmez chp ve hdp ile ittifak yapmak için can atan bu partiden hiçbir şey olmaz sadece koltuk kavgası olur burada

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yeniden Refah eşittir Akparti... Ruh ikizi partiler. Bu saadette öyle.

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Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıibrahim kaya:

823 ne la

Yorum Beğen5
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