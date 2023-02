Milletvekili Arvas: 'Deprem ülkemizin acı gerçeğidir'

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, depremden etkilenerek şehre gelen binlerce insana Vanlıların otellerini ve evlerini açtığını belirterek, "Bugün itibariyle deprem bölgesinden ilimize gelen 16 bin 421 vatandaşımız var" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve yine aynı gün içerisinde merkez üstü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır ve Adıyaman illerinde aynı gün çalışmalara katılarak depremzedelerin yanında oldu. Depremin meydana geldiği günden itibaren AK Parti Genel Merkezi tarafından, koordinasyon merkezi oluşturularak tüm bakanlar, milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri saha çalışmalarına katkı sağlamak ve vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgeye görevlendirildi. TBMM çalışmalarına ara verildiği bu süreçte AK Parti Van milletvekilleri de Diyarbakır ve Adıyaman illerinde ilk gün çalışmalara katılarak, gözlemlerini ve ihtiyaçları yetkililere iletti.

"Deprem ülkemizin acı gerçeğidir"

Milletvekili Arvas, Türkiye'nin dünyadaki depremselliği yüksek olan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Türkiye topraklarının yüzde 96'sı deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla deprem ülkemizin acı gerçeğidir. Depremleri önlemek mümkün değildir. Ancak can kayıplarını önleyecek ve oluşabilecek hasarları minimize edecek tedbirler pekala mümkündür. Unutmadan, unutturmadan bir an bile bu gerçekten uzak durmadan, yaşam alanlarımızı doğru planlamalıyız. Kahramanmaraş merkezli aynı gün içerisinde birbirinden bağımsız olarak meydana gelen iki büyük deprem, tarihte eşi benzeri görülmemiş geniş bir alanda şiddetli ve yıkıcı olmuştur. Sadece ülkemizde değil içinde bulunduğumuz coğrafyada birçok ülkede de hissedilen deprem özellikle Suriye ve ülkemizde çok büyük can ve mal kaybına neden olmuştur. Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizde ağır yıkımlara yol açan deprem, yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkilemiş, çok geniş bir alanda büyük tahribatlar oluşturmuştur. Dünyadaki pek çok ülkenin toprak bütünlüğünden daha geniş bir alanda meydana gelen deprem felaketi, tarihteki diğer büyük depremlere kıyasla yüzeye yakın bir noktada olması nedeniyle çarpan etkisiyle yıkımı daha da artırmıştır. Dolayısıyla bu büyüklükte bir doğal afet, dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştır" dedi.

"Yaşadığımız bu felakette Türkiye tek yürek oldu"

"Yaşanan hadise karşısında milletçe acımız çok büyük ve üzüntümüz tarifsizdir" diyen Abdulahat Arvas, şöyle konuştu:

"Devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler depremin ilk anından itibaren felaket bölgesinde insanüstü gayretle çalıştı. Zorlu kış şartları ve her türlü olumsuzluğa rağmen cansiparane bir mücadele başlatıldı. Devlet ve millet el ele vererek, dünyanın en büyük deprem felaketinin yaralarının hep birlikte saracağız. Yaşadığımız bu felakette Türkiye tek yürek oldu. Milletimiz örnek bir dayanışma ile omuz omuza verdi. Bu şuurla acılarımızı birlikte paylaşacak, inşallah depremden etkilenen şehirlerimizi Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en kısa sürede hep birlikte yeniden imar ve inşa edeceğiz."

"Van'dan depremzedelere sevgi ve şefkat eli uzatıldı"

2011 yılında meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan Vanlıların deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunu ifade eden Arvas, "Bütün imkanları ve büyük fedakarlıkla tek yürek olan Vanlılar, deprem bölgesine gönül köprüleri kurarak toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya, acılarına ortak olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'ya görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Van'dan bölgeye sevk edilen kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kolluk kuvvetlerinden toplam 4 bin 80 kişi ve çok sayıda iş makinesi ile deprem çalışmalarına yardımcı oluyor, depremzedelere her türlü destek ve barınma imkanı sağlıyor" diye konuştu.

"Van'da 16 bin 421 depremzede var"

Depremden etkilenerek Van'a gelen binlerce insana hemşehrilerinin otellerini ve evlerini açtığını kaydeden Arvas, "AFAD koordinasyonunda bütün misafirhaneler ve yurtlar depremzedelere tahsis edildi. Van'ın dört bir yanında aileler, depremzedelerin yaralarını sarmak, onlara sıcacık bir yuva sunmak için evlerini verdi. Samimi bir dayanışma sergileyen hemşehrilerimiz sosyal medya üzerinden haberleşerek Van'a gelenlerle ekmeğini bölüştü, Van'dan sevgi ve şefkat eli afet bölgesindeki depremzedelere uzatıldı. Bugün itibariyle deprem bölgesinden ilimize gelen 16 bin 421 vatandaşımız var. Ensar ve muhacir kardeşliği ile Van halkı gelen depremzedelere gönlünü açtı. Van genelinde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Özalp, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran, Edremit, Tuşba, Erciş ve Muradiye ilçelerinde ziyaret ettik. Bu zor zamanlarda milletçe kenetlenecek, birlik ve beraberlik içinde acıları hep birlikte dindireceğiz, umutları el birliği ile yeşerteceğiz. Devlet ve millet olarak sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Biz bugün elimizden ne geliyorsa büyük bir gayret ile yapmaya mükellefiz, yarının sahibi Allah'tır. İnşallah yarınlarımız daha güzel ve müreffeh olacaktır. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetlerden korusun. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN