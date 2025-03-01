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Bahçeli'den "İmralı" açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından 'Terörsüz Türkiye' mesajı geldi. "Gelen çağrı baştan sona değerlidir. Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır" diyen Bahçeli, "MHP, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yayınlayarak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını ve PKK'dan bu çağrıya yönelik gelen açıklamayı değerlendirdi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İSTİKRARI ZEDELENMİŞ, İRADESİ ZİNCİRLENMİŞ BİR DÜNYA TABLOSU KARŞIMIZDA"

"Siyasi çalkantıların, silahlı çatışmaların, sistemik çatlakların ve sivrilen diğer pek çok çarpıklığın insanlığın barış, huzur ve güvenlik atmosferini zehirlediği herkesin malumudur. İstikrarı zedelenmiş, iradesi zincirlenmiş bir dünya tablosu tüm risk ve belirsizlikleriyle karşımızdadır. Çok bilinmeyenli küresel siyaset denkleminin hangi vasıtalarla çözüleceği, çözülse bile sonunun ve sonuçlarının nasıl olacağı meçhuldür, ayrıca üzerinde kafa yorulması gereken de karmaşık bir muammadır. Ahlaki, manevi ve hukuki krizlerin yükselen çıtasına eşzamanlı olarak yaygınlaşan jeopolitik çekişmeler, ekonomik restleşmeler ve stratejik cepheleşmeler devamlı yeni mevziler elde edip farklı boyutlar kazanmaktadır.

"TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT KAPISI ARALANMIŞTIR"

Böylesi kaotik ortam ve şartlarda Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır. Bölgesel ve küresel tehditlere karşı varisi olduğumuz medeniyet müktesebatı ve muazzez millet varlığı yegane güvencemizdir. Türk milleti bin yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Elbette bu bin yıllık süreçte ağır bedeller ödenmiştir. Mukadderatımızın şerefi, mukaddesatımızın simgesi olan aziz vatan aynı zamanda üzerinde yaşayan beşeri cevherin birlik ve kardeşliğiyle gerçek mana ve muhtevasını bulmuştur.

Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

"EMPERYALİZMİN OYUNLARI MİLLİ DAYANIŞMANIN EMSALSİZ AZMİYLE BERHAVA EDİLDİ"

Anadolu coğrafyasında gelip geçici, konargöçer, dönemsel kiracı ve ziyaretçi olmadığımız asırların müşahitliğiyle tescil ve tevsik edilmiştir. Türk milleti devasa mahiyetli ve kökleri derinlere tutunan muazzam bir kardeşlik şuurunun mecmuu ve medarı iftiharıdır. Bugüne kadar yaşanan nice acı birlikte yaşama inancına ve isteğine gölge düşürememiştir. Küresel emperyalizmin şirret oyunları milli dayanışmanın emsalsiz azmiyle berhava edilmiştir. Türk milletine kan, renk, ruh ve vücut veren her insanımız kısmi nitelikli yöresel, dilsel ve kültürel farklılıkların çok üstünde temerküz eden soylu bir kucaklaşmanın neferleri olmuşlardır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SEHER VAKTİNE GELİNDİ"

Türkiye Cumhuriyeti 1984 yılından bu yana bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele etmiştir. Bu mücadele haklıdır, meşrudur, hukukidir, elbette takdir ve tazime en üst seviyede layıktır. Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükûnetin gün doğumuna ramak kalmıştır.

"KANDİL'DEKİ ELEBAŞLARININ ÇAĞRIYA SAHİP ÇIKMALARI HERKESİN YARARINA"

27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. 27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde birinci kongresini yaparak Marksist-Leninist çerçevede büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedefleyen PKK terör örgütü, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını lağvetmeye çağrılmıştır. Kandil'den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşları İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları geldiğimiz bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır.

"ÇAĞRI BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BÜTÜN BİLEŞENLERİNE YAPILMIŞTIR"

Terörle sonuç alınması ham bir hayaldir. Türk-Kürt kardeşliğinin kundaklanmasına ve kurcalanmasına müsamaha gösterilmesi bundan sonra hem imkansız hem de böylesi bir yanlışın peşine düşmek beyhude bir düşüncedir. Çağrı bölücü örgütün bütün bileşenlerine yapılmıştır, riayet ve muvaffakiyeti yeni yüzyılda Türkiye'nin gücüne güç katacak, bin yıllık kardeşliği bir yanda çevikleştirip diğer yanda çelikleştirecektir.

Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

"MHP, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ÖNŞARTSIZ OMUZ VEREN KİM OLURSA AZİZ TÜRK MİLLETİ NAMINA MÜTEŞEKKİRDİR"

Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir. Medyaya yuvalanmış bazı art niyetlilerin 27 Şubat çağrısını karalamaya, barış ve huzur adımlarını baltalamaya çalışmaları sinsi bir tertiptir. Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya, ihtiyatlı iyimserlik ortamını bulandırmaya çaba harcayanlar bilinmesini isterim ki, bölücülüğün değirmenine su taşıyan, terörün kanlı saldırılarının devamından çıkar ikmali yapan taşeronlaşmış gayri milli zihniyetlerdir.

"İSTİSMAR KAYNAĞI KURUYACAK"

"Ne verildi? Ne alındı" sorularını gündeme taşıyarak yüzlerini buruşturanların, pozitif iklimi karıştıranların masumiyetinden ve makuliyetinden bahsetmek mümkün değildir. PKK'nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanların istismar kaynağı kuruyacak, Türkiye yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir. Provokasyonlara azami dikkat ederek, marjinalleşmiş grupların tahriklerine karşı uyanık durarak, mücavir bölgelerimizde gözü ve hedefi olan ülkelerin senaryolarına zamanında ve hazırlık içinde müdahalede bulunarak şiddet ve ihanetle ihata edilmiş bir dönemin kapıları bir daha açılmamak üzere kapatılacaktır.

"TARİH SAYFALARINDA VATAN VE MİLLET MUHALİFLERİNE ASLA YER OLMAYACAK"

Terörle mücadeleden de ödün verilmemesi asıldır. Devletin pazarlık yapmayacağını bilmeyecek kadar fikren, kalben, aklen ve vicdanen kurumuş ve kokuşmuş çevrelerin absürt hamaset tuzaklarına düşmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı elbirliğiyle, güç birliğiyle tesis ve temin edilecektir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Bu tarih sayfalarında da vatan ve millet muhaliflerine asla yer olmayacaktır. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan ayını bir kez daha kutluyor, Rabbim'den birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza buyurmasını niyaz ediyorum. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir."

Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

NE OLMUŞTU?

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi çağrı yapmıştı. "Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, "PKK ömrünü tamamladı" demiş, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın bu çağrısının ardından Kandil'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denilmişti.

Bahçeli'den
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

En büyük fırsat sizlerden kurtulmak 2 sene kaldı.

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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Miliyetci bir partinin başkanı törör örgütünü övüyor,neymiş kandilin açıklaması memnuniyet vericiymiş,pes doğrusu,şehitlerimizin kanı yerde kalmış oldu.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Kürdistan kurulursa lideri kesin Öcalan Bahçeli olur. Çakma milliyetçiler sizi. şehitlerin kanı üzerine pazarlık mı olur?

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Haber YorumlarıCece Cece:

Allah’ım bu konuyu sen biliyorsun âmin tez zamanda

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

teröre kucak açtınız. sırf oy için. hainsiniz.

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Haber Yorumlarıİbrahim Gündüz:

ahiretten sesler radyosuna hoşgeldiniz

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Herşeyiniz yalan ve düzen üzerine kurulmuş. Yıllardır verilen mücadele ve dökülen kanlar varken, sırf iktidarda kalabilmek için bu vatana ihanetin bedelini elbet bir gün ödeyeceksiniz. Bu halk sizi sandığa gömecek ve ebediyen yok olacaksınız.

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Haber YorumlarıHaydo:

Apocu seni, kelime oyunları ile milleti kandıramazsın. demokrasiden bahsedene bak.

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