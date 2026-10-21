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Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

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Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Haber Videosunu İzle
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
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Rusya'da Ukrayna istihbaratı adına casusluk yaptığı öne sürülen 18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla sokakta yürürken Rus istihbarat servisi FSB tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gencin para karşılığında Rusya'daki savunma sanayisi tesisleri ve güvenlik birimleri hakkında Ukrayna'ya bilgi aktardığı iddia edildi.

  • Rusya'nın Mari El Cumhuriyeti'nde 18 yaşındaki bir genç, kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada FSB ekiplerince gözaltına alındı.
  • FSB, gencin internet üzerinden Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ile iletişime geçtiğini ve para karşılığında Mari El'deki savunma sanayisi tesisleri ile kolluk kuvvetlerine ait yerleşkeler hakkında bilgi aktardığını öne sürdü.
  • Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanan şüpheli, Rus Ceza Kanunu'nun 275'inci maddesi kapsamında 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Rusya'da Ukrayna istihbaratı adına casusluk yaptığı şüphesiyle aranan 18 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekipleri tarafından yakalandı. Güpegündüz gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri paylaşılırken, gencin Ukrayna askeri istihbaratına Rusya'daki stratejik tesisler hakkında bilgi aktardığı öne sürüldü.

KIZ ARKADAŞIYLA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olay, Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Rus basınında 20 Ekim'de yayımlanan haberlere göre FSB ekipleri, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendikleri 18 yaşındaki genci takibe aldı.

Paylaşılan operasyon görüntülerinde, genç kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada özel harekât ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan genç, bir araca bindirilerek sorguya götürüldü.

UKRAYNA İSTİHBARATINA BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANIYOR

FSB'nin açıklamasına göre genç, internet üzerinden Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ile iletişime geçti.

Rus güvenlik birimleri, şüphelinin para karşılığında Mari El bölgesindeki savunma sanayisi tesisleri ve kolluk kuvvetlerine ait yerleşkeler hakkında bilgi topladığını ve bu bilgileri Ukrayna tarafına aktardığını ileri sürdü.

ÖNCE SABOTAJ, ARDINDAN CASUSLUK TEKLİFİ

Rus basınında yer alan bilgilere göre genç, sorgu ve mahkeme sürecindeki açıklamalarında Ukraynalı bağlantısının kendisinden başlangıçta bir bina veya aracı ateşe vermek gibi sabotaj eylemleri gerçekleştirmesini istediğini anlattı.

Bu teklifi reddetmesinin ardından kendisine istihbarat toplama görevi verildiğini söyledi.

FSB ise gencin Ukrayna askeri istihbaratıyla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini ve para karşılığında bilgi sağlamayı teklif ettiğini ileri sürdü.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Rus yetkililer, gözaltına alınan genç hakkında vatana ihanet suçlamasıyla ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Mahkeme kararıyla tutuklanan 18 yaşındaki şüphelinin, Rus Ceza Kanunu'nun 275'inci maddesi kapsamında 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gence yöneltilen casusluk suçlamaları Rus güvenlik makamlarının açıklamalarına dayanıyor; iddiaların bağımsız olarak doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

para için vatan mı satılır ha pkk yapmaz bunu pkk

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