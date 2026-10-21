Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, eşi Travis Kelce'yi desteklemek için gittiği Amerikan futbolu maçında bir hayranıyla yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Ünlü yıldızı görüntülemek isteyen bir kadın, VIP bölümünün önüne kadar ilerleyerek telefonunu Swift'e doğrulttu. Şarkıcının hayranına tepki gösterdiği anlar sosyal medyada yayılırken, olaya tanık olan bir kişinin açıklamaları yaşananların perde arkasını ortaya çıkardı.

MAÇ İZLERKEN HAYRANIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Taylor Swift, 18 Ekim Pazar günü Kansas City Chiefs ile Los Angeles Chargers arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Arrowhead Stadyumu'na gitti.

Eşi Travis Kelce'ye destek vermek isteyen 36 yaşındaki şarkıcı, maçı arkadaşları Caitlin Clark ve Este Haim ile birlikte VIP locasından takip etti.

Ancak karşılaşma sırasında yaşanan beklenmedik bir olay, ünlü yıldızın keyfini kaçırdı. Bir kadın hayran, Swift'in bulunduğu locanın önüne gelerek telefonuyla görüntü almaya çalıştı.

TAYLOR SWIFT'TEN HAYRANINA TEPKİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Swift'in, kendisini kaydetmeye çalışan kadına el hareketleriyle tepki verdiği görüldü.

Ünlü şarkıcının, hayranından kamerayı kendisine çevirmek yerine sahadaki maçı izlemesini istediği değerlendirildi.

Bu sırada güvenlik görevlileri de devreye girerek kadının locaya yaklaşmasını engelledi. Kısa süren gerginliğin ardından hayran bölgeden uzaklaştırıldı.

OLAYIN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

İngilizce yayın yapan Page Six'in haberine göre karşılaşmayı Swift'in locasının hemen önündeki koltuklardan izleyen podcast sunucusu Ashlie Molstad, yaşananları sosyal medya hesabından anlattı.

Molstad, bazı seyircilerin maç yerine sürekli Swift'in bulunduğu locaya baktığını, hatta fotoğraf çekebilmek için başkalarının koltuklarına geçtiğini söyledi.

Olay çıkaran kadının kalabalığın arasından ilerleyerek Swift'in adını bağırdığını anlatan Molstad, hayranın telefonunu çıkarıp ünlü şarkıcıyı görüntülemeye çalıştığını belirtti.

"ALMANYA'DAN GELDİM" DİYEREK ISRAR ETTİ

Görgü tanığının aktardığına göre güvenlik görevlileri, kadına bulunduğu koltukların kendisine ait olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hayran, Almanya'dan geldiğini ve çok uzun bir yol katettiğini belirterek Swift'e ulaşmakta ısrar etti.

Oktoberfest tarzı kıyafetler giydiği belirtilen kadın, bu açıklamasına rağmen güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Swift'in özel alanına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcının yalnızca eşini desteklemek ve karşılaşmayı izlemek istediğini belirterek hayranın davranışını eleştirdi.

Olayın görgü tanığı Molstad da Swift'in sakinliğini koruduğunu ve güvenlik ekibinin duruma profesyonel şekilde müdahale ettiğini ifade etti.

EŞİNİN TAKIMI SAHADAN GALİP AYRILDI

Yaşanan gerginliğe rağmen Taylor Swift karşılaşmayı izlemeye devam etti.

Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers'ı 22-6 mağlup ederken Travis Kelce de takımının galibiyetine katkı sağladı.

Ünlü şarkıcının tribündeki görüntüleri kadar hayranıyla yaşadığı kısa süreli gerginlik de sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.