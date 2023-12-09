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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti

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MHP'de Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlere ilişkin "Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" resti partide deprem etkisi yarattı. MHP lideri Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" şeklinde tepki gösterirken, Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi. Birkaç saat sonra Sancaklı, Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti. Yerel seçimlere ilişkin "Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" resti nedeniyle Sancaklı'nın MHP'den istifası istenmişti. Konuyla ilgili MHP lideri Bahçeli de "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" şeklinde Sancaklı'ya tepki göstermişti.

"GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA İSTİFA EDİYORUM"

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti

NE OLDU?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlerle ilgili çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP'ye Kocaeli'de belediye verilmezse saha çalışmalarına katılmayacağını söyleyen Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiKocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı

BAHÇELİ: TERCİH KENDİSİNİNDİR

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sancaklı'nın sözleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" diye konuştu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti

SANCAKLI: ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Saffet Sancaklı, söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yapıldığını savundu. Sancaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİM"

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı'nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi 'Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır.' Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti

SANCAKLI'NIN MHP'DEN İSTİFASI İSTENDİ

Sancaklı'nın sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepkisini çekerken, yeni gelişme yaşandı. Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Sancaklı yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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Yorumlar (1)

Kaya Suleyman:

Istifa etsen ne etmesen ne? kime ne faydasi var etkisiz eleman gibi kimsenin umrunda degilsiniz

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