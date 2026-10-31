Ukrayna'dan Rusya'ya balonlu İHA saldırısı! Havalimanları felç oldu

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Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında hava balonlarından fırlatılan kamikaze tipi insansız hava araçları (İHA) kullandığı öne sürüldü. Rusya semalarında görüntülenen balonlardan ayrılarak hedeflerine yönelen İHA'lar dikkat çekti. Saldırıların ardından Moskova başta olmak üzere birçok kentte hava trafiğinde aksamalar yaşanırken, yaklaşık bin uçuşun iptal edildiği veya gecikmeye uğradığı bildirildi.

İHA'LAR BALONLARDAN FIRLATILDI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarında yeni bir yöntem kullanmaya başladı. Hava balonlarının altına yerleştirilen kamikaze tipi İHA'ların, belirlenen noktalara ulaştıktan sonra balonlardan ayrılarak hedeflerine yönlendirildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde ilerleyen büyük bir balonun altında İHA benzeri bir hava aracının bulunduğu görüldü. Görüntüler, Ukrayna'nın Rus hava savunmasını aşmak için farklı yöntemlere başvurduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.

1000 UÇUŞ İPTAL OLDU, HAVALİMANLARINDA KAOS VAR

Saldırıların ardından Rusya'da hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. The Sun'ın aktardığı bilgilere göre ülke genelinde yaklaşık bin uçuş iptal edildi veya gecikmeye uğradı. Binlerce yolcu havalimanlarında beklemek zorunda kaldı.

Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda 119 gecikme ve 10 iptal kaydedilirken, Sibirya'nın en büyük havalimanlarından Novosibirsk'te yaklaşık 100 uçuş aksadı. St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda ise 138 uçuşun geciktiği veya iptal edildiği belirtildi.

ŞEREMETYEVO HAVALİMANI'NDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Moskova'nın önemli uluslararası ulaşım merkezlerinden Şeremetyevo Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Uçuşların aksaması nedeniyle çok sayıda yolcu terminalde beklerken, havalimanındaki yoğunluğa ilişkin görüntüler paylaşıldı.

RUSYA 2 BİN 690 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, iki buçuk günlük süreçte Ukrayna'ya ait 2 bin 690 insansız hava aracının düşürüldüğünü ileri sürdü. Açıklanan rakam, Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin savunma faaliyetlerinin boyutunu ortaya koydu.

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