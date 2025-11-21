Meclis'te İmralı toplantısı! Öcalan'la görüşme oylaması bugün

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili atılacak yasal adımları planlaması için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en kritik kararlarından biri vermek üzere bugün toplanacak.

Saat 14.00'te toplanacak komisyon, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini oylayacak. Eğer oylamada İmralı'ya gidilmesine yönelik bir karar çıkarsa komisyon içinden belirlenecek bir heyet Öcalan ile görüşecek.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN 31 OY GEREKİYOR

Komisyonda Ak Parti'den 22, CHP'den 11, Dem Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

AK PARTİ, MHP VE DEM FİRESİZ OY VERİRSE İMRALI'YA GİDİŞ KESİNLEŞECEK

Ak Parti, MHP ve Dem Parti'nin toplam üye sayısı tam 31 ediyor. Bu üç partinin üyelerinin firesiz şekilde ziyarete onay vermesi halinde İmralı'ya gidiş kesinleşecek. Salt çoğunluk aranması halinde ise 26 vekilin oyu yeterli olacak. MHP ve DEM Parti daha önce komisyonun Öcalan ile de görüşmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

AK PARTİ'DEN İLK MESAJ: OLUMLU BAKIYORUZ

Ak Parti oylamadaki tavrını belirlemek için dün toplandı. AK Partili komisyon üyeleri, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında TBMM'de bir araya geldi. 15.30'da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının ardından konuşan Güler, İmralı'ya gidilmesine olumlu baktıklarını belirterek "Esas olarak İmralı'ya bir ziyaret belliydi. AK Parti olarak olumlu baktığımızı, Cumhur İttifakı'yla beraber ifade etmiştik. Yarınki komisyonda inşallah Sayın Meclis Başkanımız bir değerlendirme yapacak" dedi.

Komisyonun, İmralı'da "dinleme faaliyeti" yapacağını ifade eden Güler, "Bir yasama faaliyeti yok, dinleme faaliyeti olacak ve komisyon değerlendirecek. Oylamaya ihtiyaç olur mu, olmaz mı, pek emin değilim" diye konuştu. Komisyon ziyaretinin Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre yapılacağını kaydeden Güler, AK Parti adına İmralı'ya gidecek kişinin henüz belirlenmediğini ekledi.

Öte yandan bugünkü oylama öncesi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Güler'in Meclis'teki makamında dün gerçekleşen görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin İmralı ziyareti ile ilgisinin olmadığını belirterek "Hukuki bir mesele, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

DEM PARTİ'NİN HEYETE VERECEĞİ İSİM KESİNLEŞTİ

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün düzenlediği basın toplantısında komisyondan ziyarete onay çıkacağını umduklarını söyledi. CHP'ye de seslenen Doğan, "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da bu" ifadelerini kullandı. Doğan, ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit

CHP'NİN KARARI BEKLENİYOR

Oylamada en çok merak edilen konulardan biri de CHP'nin tavrının ne olacağı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin oylamadaki tavrını belirlemek için dün komisyonun CHP'li üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı. Kesin kararın bugünkü komisyon toplantısından önce belirleneceği kaydedildi.

Komisyonun olası Öcalan ziyaretine ilişkin şu ana kadar CHP'den net bir açıklama gelmemişti. Parti olarak da bu konuyu görüşmediklerini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyon gündemine gelmemiş bir konu üzerine ne bir toplantı yaptık ne de bir görüş ifade ettik" demişti.

Emir, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise CHP'li komisyon üyelerinin çoğunluğunun Öcalan ile görüşülmesine karşı çıktığına yönelik bir haberi yalanladı. Emir, komisyon üyeleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ancak bir karar alınmadığını vurguladı ve "Konuyu partimizin yetkili kurulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

ERDOĞAN KARAR İÇİN KOMİSYON İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin aynı konuyla ilgili son çıkışı ise üç gün önce geldi. Artık Öcalan ile görüşme tartışmasına nokta koymanın vaktinin geldiğini savunan Bahçeli, "Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?" diye sormuş ve bu konuda adım atılmaması halinde kendisinin İmralı'ya gideceğini, "Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem" sözleriyle ifade etmişti.

Çarşamba günü yaptığı grup konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli'nin açıklamalarını "cesur, ufuk açıcı, yol gösterici" olarak nitelendirirken "Meclis Komisyonu'nun Türkiye için, Türkiye'nin güvenli geleceği için, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" sözleriyle karar için komisyonu işaret etti. Erdoğan, Bahçeli'yi 12 Kasım'da ziyaret etmişti. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin "Bahçeli kimse gitmezse ben giderim İmralı'ya dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise cevap vermedi. Erdoğan daha önce Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için "umut hakkını" gündeme taşımasına ilişkin soruyu da yanıtsız bırakmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından MHP'li komisyon üyesi Feti Yıldız, komisyonun İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alacağını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, komisyon üyelerinden oluşan heyetin birkaç gün içinde İmralı Cezaevi'ne gideceğini belirtirken "Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır" şeklindeki sözleri dikkat çekti.