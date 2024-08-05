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Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

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CHP'li Mamak Belediyesi'nin Dikimevi'nde bulunan Musiki Muallim Mektebi binasında çalışma yaparak tarihi binayı düğün salonuna çevirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

Her fırsatta kültür ve sanata önem verdiklerini söyleyen CHP zihniyeti 100 yaşındaki binayı kırıp dökerek aslına uygun olmayan biçimde dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı konu ile ilgili inceleme başlattı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

TARİHİ AVLUYU DELİKLER AÇARAK IŞIKLANDIRDILAR

Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, musiki eğitimi veren bir okul olarak inşa edildi. Halen Kültür Bakanlığı'nın mülkiyetinde olan bina Mamak Belediyesi'nin kullanımına verilmişti. Bir süre aslına uygun olarak kullanılan bina, 31 Mart yerel seçimlerinde Mamak Belediyesi'nin el değiştirmesi ile deforme edilmeye başlandı. Tarihi avlusu delikler açılarak ışıklandırılan 100 yaşındaki binanın düğün etkinliklerinde kullanıldığı öğrenildi.

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan uygunsuz tadilat işlemleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan tarihi yapının eski haline dönüştürülmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı çıktı.

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

BÜTÜN İŞLEMLER İZİN ALINMADAN YAPILMIŞ

Söz Konusu karar metninde şu ifadeler yer aldı; 'Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirlibahçe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, Mamak Belediyesi kullanımında olan, tapunun 9018 ada, 1 parselinde yer alan, koruma grubu 1 (bir) olarak belirlenen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Mamak Kültür Merkezinin (eski Musiki Muallim Mektebi- Ankara Devlet Konservatuvarı) iç avlu kısmında Kurulumuzdan izin alınmadan, andezit döşemede, binanın ana duvarından süs havuzuna ulaşan bir kablo kanalı açılarak kablo döşendiği, avluyu çevreleyen bina duvarlarının arasında ve avlunun üzerinde birbirine kablo ile bağlı ampuller yerleştirildiği anlaşıldığından, 2863 Sayılı Yasanın 9. maddesi kapsamında, ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; zemin döşemesinin ve havuz çevresindeki kırılan mermerlerin onarımına yönelik hazırlanacak restorasyon tadilat projesinin Kurulumuza iletilmesine; söz konusu tescilli taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulama yapılmaması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi.'

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

10. YIL MARŞI BURADA BESTELENMİŞTİ

Musiki Muallim Mektebi, Atatürk'ün en çok önem verdiği yerlerin başında geliyor. Hatta 10. Yıl Marşı'nın bu tarihi binada bestelendiği biliniyor. Tarihi bina yıllarca Türk müziğinin ve tiyatrosunun en önemli isimlerini yetiştirmiş durumda. Yıldız Kenter, Cüneyt Gökçer, Muhsin Ertuğrul, Ayten Gökçer, Tan Sağtürk , Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil, Zafer Algöz, Nurseli İdiz, Sumru Yavrucak, Fazıl Say, Suna Kan ve daha bir çok isim bu tarihi yapıda eğitim almış. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Türk Operası olan Özsoy Operası, Ahmet Adnan Saygun tarafından burada bestelenmiş...

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kuruldu. Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye'de müzik branşında öğretmen yetiştiren bir okul yoktu. 1938'de Devlet Konservatuvarı, 1985 yılında Mamak Belediyesi Hizmet Binası halini alan bina, 100. yaşında tekrar orijinal motiflerine uygun olarak restore edilerek ilk günlerdeki görüntüsüne kavuşturulmuştu.

İşte tarihi binadan kareler;

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Mamak Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi binayı düğün salonuna çevirdiler

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mamak Belediyesi Mamak Belediyesi Mamak Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Melek Gunes:

o binayı biliyorum akp zamaninda da öyle kullanıyordu yeni değil

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Ebu Huzeyfe:

Chp değil mi camiyi külliyeleri bozmakta yıkmakta üstüne yok yap desen çizi çakamaz sadece bozar

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Ata_Mete:

Bakanlığın hızına şapka çıkarılır diyesim varda..,içimden gelmiyor işte!

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TheC:

10. yıl marşı ne sanki gören de abartmayın.

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zırzop:

Huylu huyundan vezgrcmıypr, en azından meyhane etmemişler

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Evvab:

içki de verir.

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