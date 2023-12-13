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Kosova'nın Leposaviç belediye başkanı Lulzim Hetemi Arnavut ve Sırplar arasında yaşanan gerilimden dolayı 7 aydır ofisinden çıkamıyor

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Kosova'nın Leposaviç belediye başkanı Lulzim Hetemi, kendi belediyesinde reddedilen ve Arnavutlar ile Sırplar arasındaki gerginliklerin ortasında kalan bir figürdür. NATO birlikleri ve Kosova özel polisinin koruması altında ofisinde yaşayan Hetemi, Sırpların boykot ettiği seçimde sadece 100 oy alarak seçildi

Kendi belediyesinde yaşayanların çoğu tarafından reddedilen ve Arnavutlar ile Sırplar arasında bu yıl ara sıra şiddete dönüşen gerilimin ortasında sıkışıp kalan küçük kasabanın Kosova'nın Leposaviçbelediye Lulzim Hetemi, Nisan ayında seçildikten sonraki bir aydan beri NATO birlikleri ve Kosova özel polisi tarafından korunan ofisinde yaşıyor.

Arıcı olan Hetemi, Kosova'nın tamamında azınlık olan ancak Leposaviç'in toplam nüfusunun %97'sinden fazlasını oluşturan etnik Sırpların boykot ettiği seçimde yalnızca 100 oyla seçildi.

Kosova'nın 1,8 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğunu etnik Arnavutlar oluştururken, Kosova'nın gerilla ayaklanmasının ardından bağımsızlığını ilan etmesinden 15 yıl sonra, kuzeyindeki 50.000 Sırp Kosova'nın devletini reddediyor ve Belgrad'ı başkentleri olarak görüyor. Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Kuzeydeki huzursuzluk, ABD ve müttefiklerinin Priştine'yi azarlamasına yol açan, Sırp çoğunluklu bölgede etnik Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından yoğunlaştı. Sırp halkı, kuzeydeki dört belediyede yapılan seçimleri, belediye başkanlarının araba tescili konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle istifa etmesi sonrasında boykot etmişti.

Kuzey bölgesi bu yıl bağımsızlıktan bu yana en kötü şiddet olaylarına tanık oldu ve bu durum Eylül ayı sonlarında silahlı Sırp silahlı kişilerin Banjska köyünde polise saldırmasıyla doruğa ulaştı. Bir polis memuru ve üç silahlı kişi öldü.

Hetemi, görev yeminini ettikten kısa bir süre sonra, şiddet yanlısı Sırp protestocuların ofisini çevreleyerek kendisine gitme çağrısı yaptığını söyledi. Hetemi bunu reddetti ve 29 Mayıs'tan bu yana bir gün bile evine dönmeden binada kaldığını söyledi.

Hetemi, izolasyonun ilk günlerini anlatırken, "Kimin ofiste kalıp sandalyelerde uyumak arzusu vardır?" dedi.

"Belediye başkanlığına aday olduğumda, Sırpların seçim yarışından çekilip böyle bir manevra yapıp yapmayacakları konusunda hiçbir fikrim yoktu."

Daha sonra sandalyelerin yerini alacak bir yatak buldu ve ofisine bitişik bir odada uyudu; burada her türlü şiddeti önlemeye ve yeni seçimler için çözüm bulmaya çalışan uluslararası elçiler ve NATO yetkilileriyle buluştu.

Leposaviç'in eski belediye personeli Arnavut bir belediye başkanına hizmet etmeyi reddetti ve yerlerine yine Sırp olan 75 işçi daha getirildi.

Kosova'nın Leposaviç belediye başkanı Lulzim Hetemi Arnavut ve Sırplar arasında yaşanan gerilimden dolayı 7 aydır ofisinden çıkamıyor

Kosova'nın Leposaviç belediye başkanı Lulzim Hetemi Arnavut ve Sırplar arasında yaşanan gerilimden dolayı 7 aydır ofisinden çıkamıyor

Kaynak: Haberler.com / Politika

Arnavutluk Sırbistan Kosova Politika Haberler

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