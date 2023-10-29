Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerinde yapılan kutlamalar Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Özkan, "29 Ekim 1923 tarihi necip milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelenin cumhuriyetle taçlandığı gündür. Gazi milletimizin şanlı tarihinde 29 Ekim 1923 günü Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Saygıdeğer cumhuriyet sevdalıları, cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin mevcudiyeti ve istiklali ebedi bir hal almıştır. Cumhuriyetimizle beraber eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda daha da kutsal olarak bir tutku haline gelmiştir. Cumhuriyet herkese yönetime katılma hakkı tanıyarak vatandaşlık bilinci bilincini kabileştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş savaşımızda zor şartlar ve yokluk içerisinde ayıklanan İstiklal meşalesi hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Milletimizin ve demokrasimizin değerlerine bağlı olmanın ne kadar yüksek tek bir şuur ve kuvvet olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün 100. yılını kutladığımız bu asırlık değerin milletçe haklı gururunu yaşıyoruz. Geçmişten aldığımız göç ve mücadele azmiyle geleceğe büyük bir ümitle bakıyoruz. İstikbalin güvencesi değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz medeniyet değerlerimize çevresindeki gelişmelere duyarlı, bilgi teknolojilerine aşina, küresel rekabet gücünü yükselten milletimiz ve özellikle de gençlerimiz bu eşsiz cumhuriyet mirasının en güzel şekilde muhafaza edeceklerdir. Konyalı hemşehrilerim insan haklarını düstur edinmiş kardeşlerim bugün Filistin'de insanların hayat hakları ve cumhuriyet değerleri yapılan vahşi katliamlara maalesef dünya seyirci kalmaktadır. Siyonist emperyalistlerin maşalarının mazlum Filistin halkına karşı uyguladıkları terörü lanetliyorum. Bütün insanlığı bu zulme karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vahşi emperyalistlere karşı büyük mücadelelerle kazanılmış cumhuriyetin 100. kutlayacağımız bu onur ve gurur gününde bizlere bu güzel yurdu vatan kılan ecdadımızı, kurtuluş mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Gazi Meclis'in gazi meclisini tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Özkan tarafından ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA