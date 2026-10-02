KKTC Başbakanı Üstel: "Ulusal davamızda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı çizgide gidiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen Girne ve Güzelyurt Devlet Hastaneleri'nin açılışında sağlık yatırımlarının Türkiye'nin desteğiyle sürdürüldüğünü belirterek, "Biz ulusal davamızda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı çizgide gidiyoruz" dedi.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin eş zamanlı açılışı gerçekleştirildi. Girne'de düzenlenen törende KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Girne Devlet Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova birer konuşma yaptı. Güzelyurt Devlet Hastanesi'ndeki törene ise KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Türkiye Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik katıldı. Eş zamanlı yapılan iki açılış töreni sırasında canlı bağlantı kuruldu.

Açılışta konuşan Başbakan Üstel, hükümetin sağlık yatırımlarını Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında sürdürdüğünü belirterek, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin uzun yıllardır beklenen projeler olduğunu söyledi. Üstel, Türkiye'nin desteğiyle devam eden diğer sağlık ve altyapı yatırımlarına da değinirken, Başhekim Berova ise yeni hastanenin Girne halkına sunacağı sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu iki büyük projeyi yıllara sığdırdık, nihayet mutlu sona geldik"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, konuşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı selamlayarak başladı. Yılmaz'ın göreve geldiği günden bu yana KKTC'ye destek verdiğini belirten Üstel, iki hastanenin açılışında da birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Girne ve Güzelyurt halkının yeni hastaneleri uzun yıllardır beklediğini ifade eden Üstel, "İki heyecanı bir saate sığdırıyoruz. Ama bu iki büyük projeyi yıllara sığdırdık ve nihayet mutlu sona bugün geldik" dedi.

Hükümetin göreve geldiği ilk gün siyasi istikrar sağlayarak yatırımları hayata geçirme sözü verdiğini hatırlatan Üstel, "Biz göreve geldiğimiz ilk gün halkımıza bir söz verdik ve bu sözümüzü hiçbir zaman unutmadık. Ülkemize siyasi istikrar sağlayacağız ve siyasi istikrar sayesinde eserlerimizi ortaya çıkaracağız. Bütün bunları yaparken bir kısmını bizim yerel bütçemizden, büyük bir kısmını ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'yle imzaladığımız mali iş birliği protokolüyle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

2023 yılında Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından KKTC'deki okul ve sağlık binalarının depreme dayanıklılığının incelendiğini anlatan Üstel, depreme dayanıklı olmayan sağlık merkezlerinin yenilenmesi için çalışmalar başlatıldığını belirtti. Depremde hayatını kaybedenleri anan Üstel, sağlık yatırımlarının planlanmasında Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının görüşlerinden yararlandıklarını söyledi.

"Teşekkürler Türkiyem"

Üstel, 2024 yılında sağlıkta yeni bir dönem başlatma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen istişareler sonucunda projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Yılmaz'ın KKTC'deki temel atma törenlerine de katıldığını hatırlatan Üstel, "Her temel atma törenimizde Cumhurbaşkanı Yardımcımız sağ olsun hiç bizi kırmadı. Her törenimizde yanımızdaydı ve bugün de yine açılışlarda beraber olmak için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yoğun temposuna rağmen bizimle birlikte bu güzel açılışı yaşamak için buraya geldi. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, teşekkürler Türkiyem" dedi.

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanmasına ilişkin daha önce verilen sözleri hatırlatan Üstel, "Kimse önceleri inanmadı, yapamayacaksınız dediler. Değerli kardeşlerim, biz hiçbir sözümüzü havada bırakmadık. Hangi sözü söylediysek bitiş tarihi verdik ve hep neyi şiar ettik? Söz uçar, eser kalır" diye konuştu.

"2026 ve 2027 yılları açılışların yılı olacak"

Sağlık alanındaki diğer yatırımlara da değinen Başbakan Üstel, Türkiye ile yürütülen iş birliği kapsamında yeni Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin inşaatının devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'ndan Girne'ye gelirken yeni hastanenin yükselen inşaatını ziyaret ettiklerini anlatan Üstel, hastanenin 343 yatak kapasitesine sahip olacağını söyledi. Üstel, "Bugün açacağımız hastane Girne bölgesindeki insanımızı büyük ölçüde rahatlatacak. Yine 2027 yılında açacağımız yeni 343 yataklı Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi ile ülkemize sağlıkta büyük hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında Pamuklu Devlet Hastanesi'nin de yıl sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Üstel, "Söz verdiğimiz gibi 2026 yılı, 2027 yılı açılışların yılı olacak ve sözümüzü tutarak biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Sağlık yatırımlarına öncelik verdiklerini vurgulayan Üstel, bir gün önce açılışı yapılan Lefkoşa Devlet Laboratuvarı'na da değindi. Laboratuvarın 2016 yılında yandığını hatırlatan Üstel, geçmiş hükümetlere yönelik eleştirilerde bulundu. Üstel, "2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 sene geçti. Bugün bize bazı yerlerde laf atanlar o dönemde iktidara geldi. Peki niye yapmadılar? Yapamadılar sevgili kardeşlerim. Biz halkımıza söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Hiçbir başladığımız işi yarım bırakmadık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın desteğiyle ulaşım projelerinin de hayata geçirildiğini belirten Üstel, "Çatalköy-Değirmenlik yolu, halk arasında ölüm yolu. Kaç tane iktidar geldi gitti, yapamadılar. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım Cevdet Yılmaz sağ olsun irade koydu ve o iradeyi gerçekleştirdik" dedi.

Girne-Alsancak yolundaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Üstel, Çatalköy dağ yolunun 2027 yılının sonlarına doğru bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Hastane, yol ve altyapı yatırımlarının KKTC halkının ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Üstel, çalışmaların çocuklar, gençler, yaşlılar ve ülkenin geleceği için sürdürüldüğünü kaydetti.

"Ulusal davamızda Türkiye ile aynı çizgide gidiyoruz"

Konuşmasının son bölümünde Kıbrıs meselesine değinen Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 1 Ekim'de gerçekleştirdiği törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstel, KKTC'nin ulusal davada Türkiye ile aynı çizgide hareket ettiğini vurgulayarak, "Dün onlar nutuk attı 1 Ekim dolayısıyla. Biz 2 Ekim'de ülkemizi güzelliklerle, ülkemizin istediği, hasret duyduğu açılışlarla noktamızı koyuyoruz" dedi.

Rum tarafının federasyon yaklaşımına ilişkin Üstel, KKTC'nin devlet yapısını güçlendirmeye ve eksiklerini gidermeye devam edeceğini söyledi. Üstel, "Varsın onlar hala daha 52 yıl federasyon peşinde koşsunlar. Biz artık devletimizi güçlendirmek için ve yavaş yavaş dünyamızı çağdaş dünyanın daha ilerisine götürmek için eksiklerimiz, gediklerimiz ne varsa yeni dönemde hepsini de birer birer yerine getirip, artık çağdaş dünya seviyelerinde yarışır bir noktaya getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin KKTC halkına hayırlı olmasını dileyerek, projelerde emeği geçenlere, Yılmaz'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı