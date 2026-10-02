Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Haberler.com’un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında konuşan Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Meclis'in kapalı olduğu dönemde gerçekleştirdiği saha çalışmalarını ve bölge halkının sorunlarını anlattı. Doğu Anadolu'daki ağır kış şartlarına ve geçim sıkıntısına dikkat çeken İncesu, doğalgaz faturalarında bölgesel indirim yapılması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Meclis’in kapalı olduğu süreçte Ardahan’da yürüttüğü saha gözlemlerini aktardı. Kentte geçim ve iş sıkıntısının ilk sırada yer aldığını belirten İncesu, "Ardahan maalesef geri kalmış bir bölge. Bunu ben hep söylüyorum. Payını alamamış, hakkını alamamış bir bölge" ifadelerini kullandı.

"YASALARIN UYGULANMASINDA SAMİMİYET GÖREMİYORUZ"

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan İncesu, hukukta eşitlik algısının zedelendiğine işaret ederek şunları söyledi: "Ankara'da birkaç gündür kapalı bir hava vardı, bugün güneşli bir havayla birlikteyiz. Umuyorum ki ülkenin üstüne de güneşin doğacağı güzel bir yasama yılı olur. Tabii sadece yasaların çıkarılmasıyla bir sonuca varılmıyor. Önemli olan bunların uygulanması, hukuken karşılığını bulması ve insanların bunu demokrasi içinde hissedebilmesi. Maalesef bugün sabah yine bir belediye operasyonuyla uyandık; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine... İnsanlarda artık 'hukukta eşitlik yok' algısı oluşmaya başladı. Yasama faaliyetleri yasayı çıkarıyor ama uygulanmasında yeteri kadar samimiyet göremiyoruz. Umuyoruz ki önergelerimizin sadece geçiştirici cevaplarla değil, gerçekten doyurucu ve sonuca erecek yanıtlarla karşılanacağı bir yıl olur."

"KİME DOKUNSANIZ BİR AH İŞİTİYORSUNUZ"

Milletvekillerinin tatil yapmadığını ve komisyon ile saha çalışmalarının sürdüğünü belirten İncesu, 81 ilde vatandaşın en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi: "Parti ayırmaksızın bütün milletvekilleri bölgelerine gitti. Ben de Avrupa Birliği Komisyonu üyesiyim, oradaki çalışmalar da sürüyor. Gittiğimiz her yerde birinci öncelik ekonomiydi. Çiftçi, emekli, asgari ücretli, öğrenci... Hangi kesime dokunsanız bir ah işitiyorsunuz, ciddi bir geçim sıkıntısı var. Bölge özelinde ise tarım ve hayvancılık yapanlar ürünlerinin hak ettiği değeri alamıyor. Her şeye müthiş zam gelirken çiftçi ürettiğinin karşılığını bulamıyor."

"HASTANEDE BRANŞ DOKTORU YOK, 3 GÜNDE BİN KİLOMETRE YOL YAPILIYOR"

Ardahan’daki sağlık ve eğitim altyapısındaki yetersizliklere değinen İncesu, vatandaşların yaşadığı çileyi şu örnekle anlattı: "Ulaşımda ve sağlıkta büyük eksikler var. Bir şehir düşünün ki anjiyo ünitesi daha bu sene açıldı; yüzlerce insan belki yollarda basit nedenlerle hayatını kaybetti. Örneğin Posof'tan bir vatandaş çocuğunu şehre getiriyor, 'branş doktoru yok' diyerek Kars'a sevk ediyorlar. Kars'a gidiyor, 'bizde de yok' denilip Erzurum'a gönderiliyor. Bir çocuk doktora gösterilebilmek için 3 günde bin kilometre yol yapıyor. Eğitimde ise eksi 30 derecede, 2 metre karda çocuklar taşımalı eğitimle yan köye, ilçeye gitmeye çalışıyor. Bu sürdürülebilir değil."

"KARADENİZ’E 130 TÜNEL YAPILIRKEN..."

Bölgedeki ulaşım ve tünel projelerinin yavaş ilerlemesinden ve Doğu Ekspresi talebinden bahseden İncesu, bakanlığın bütçe yetersizliği gerekçesini eleştirdi: "Ardahan'da yıllardır konuştuğumuz üç tünel var. İttire ittire bir tanesini açtırabildik. İkincisi Posof Tüneli, çok yavaş ilerliyor. Üçüncüsü Sahara Tüneli; Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayacak, Iğdır'dan açılacak kapıyı Karadeniz limanına çıkaracak stratejik bir proje ama masada bile yok. Doğu Ekspresi Kars'a geliyor ve bir şehrin kaderini değiştirdi. Bunun Ardahan'a uzatılmasını istiyoruz ama Ulaştırma Bakanı bütçe olmadığını söylüyor. Karadeniz'e 130 tane tünel yapılırken Ardahan'daki iki tünele 'bütçe yok' denmesi trajikomik geliyor."

DOĞALGAZDA BÖLGESEL İNDİRİM VE MİKRO TEŞVİK ÇAĞRISI

Ekonomik çözümlere ilişkin önerilerini sıralayan İncesu, kalkınmada öncelikli teşviklerin şehir bazlı ve küçük üreticiyi koruyacak şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Bölgedeki çetin kış şartlarına dikkat çekerek doğalgaz faturalarında indirim yapılması çağrısında bulundu: "Kalkınmada öncelikli teşviklerin bölgesel değil, şehir bazında ve ihtiyaca göre uygulanması lazım. Ardahan'a balıkçılık desteği vermenin bir anlamı yok. Destekler 200-300 baş üstü hayvanı olanlara verilince kartelleşme başlıyor; oysa mikro ölçekte hayvancılık yapanlara verilse çok daha faydalı olacak. Çiftçi nakde sıkıştığı için ürününü mevsiminden önce ucuza satmak zorunda kalıyor. Enerji konusunda da bölgesel bir farklılık şart. Genel Başkanımız geldiğinde de ifade etmişti; Manisa'da doğalgaz sayacı normal hızda dönerken, Ardahan'da kış şartlarından dolayı çok hızlı dönüyor. Doğu Anadolu gibi çetin kış ko?ullarının yaşandığı bölgelerde doğalgaz faturalarında mutlaka bölgesel bir indirim uygulanmalıdır."