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Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

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Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı dijital dönüşümle Müzekart dönemi kabuk değiştiriyor; artık vatandaşlar e-Devlet üzerinden ödeme yaparak T.C. kimlik kartlarıyla müzelere gişe sırası beklemeden girebilecek.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, 216 müze ve ören yerini kapsayan Müzekart sistemini T.C. kimlik kartlarına entegre ediyor.
  • Vatandaşlar e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak turnikelerde T.C. kimlik kartlarını okutup müzelere giriş yapabilecek.
  • Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanarak Türkiye genelinde tam kapasiteyle hizmete girmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 216 müze ve ören yerini kapsayan dev dijital dönüşüm projesiyle Müzekart sistemini T.C. kimlik kartlarına entegre ediyor. Vatandaşlar artık gişe sırası beklemeden kimlik kartlarıyla doğrudan giriş yapabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki kültürel mirasa erişimi kolaylaştıracak ve müze deneyimini yeni nesil teknolojilerle buluşturacak devasa bir dijital dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan proje, Müzekart kullanımına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

GİŞEDE SIRA BEKLEME DEVRİ BİTİYOR

Yeni sistemle birlikte kullanım süresi dolan Müzekartların yerine doğrudan T.C. kimlik kartları geçecek. Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödemelerini tamamladıktan sonra turnikelerde sadece T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine anında giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut Müzekartlar ise geçerlilik süreleri bitene kadar kullanılmaya devam edecek.

PROJE 2026 YILI SONUNDA TAMAMLANIYOR

Bakanlıkta gerçekleştirilen son toplantıda, projenin mevcut durumu ve uygulama takvimi masaya yatırıldı. Çatışmasız ve hızlı geçiş imkanı sunacak olan sistemin 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak tüm Türkiye'de tam kapasiteyle hizmete girmesi hedefleniyor.

5G, YAPAY ZEKA VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GELİYOR

Yürütülen dönüşüm süreci yalnızca biletleme ve turnike sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamındaki müze ve ören yerleri; fiber altyapı, 5G entegrasyonu, yapay zekâ destekli veri analitiği, artırılmış gerçeklik (AR) ve akıllı sesli rehber gibi ileri teknolojilerle donatılacak.

Öte yandan, projenin bir diğer kritik ayağını veri güvenliği oluşturuyor. Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ait tüm stratejik veriler, ülke sınırları içerisinde yer alan yerli ve milli altyapılarda üst düzey güvenlik protokolleriyle koruma altına alınacak.

Kaynak: Haberler.com
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