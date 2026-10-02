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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi
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Fenerbahçe'de uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş için dönüş kapısı açıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli futbolcunun antrenman performansından memnun olduğunu belirterek, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim" ifadelerini kullandı.

  • Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle uzun süredir resmi maçlarda forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarına yeniden dahil edildi.
  • İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'a forma şansı vereceğini açıkladı.
  • Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü, yaklaşık bir ayda 6 kritik karşılaşmaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu genişletecek.

Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından başlayacak yoğun fikstür öncesinde Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle uzun süredir resmi maçlarda forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, yeniden teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarına dahil oluyor. Mert Hakan'ın antrenmanlardaki performansı ve çalışma isteğinin teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede forma şansı vereceğini açıkladı. Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın açıklamasıyla birlikte Mert Hakan'ın milli maç arasının ardından yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

ORTA SAHA ROTASYONU GENİŞLEYECEK

Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü, yoğun bir maç takvimine girecek Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu da genişletecek. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık bir aylık süreçte 6 kritik karşılaşmaya çıkması beklenirken, İsmail Kartal'ın Mert Hakan'a bu dönemde süre vermeyi planladığı belirtiliyor. Mert Hakan, cezası devam ederken de çalışmalarını sürdürmüş ve fiziksel olarak yeniden forma giyebilecek seviyeye gelmek için ekstra antrenmanlar yapmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımevlut cetin:

Mert, Fenerbahçe sana sahip çıktı. Sende inşallah muhteşem dönüş yapıp fenere hizmet edeceksin

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