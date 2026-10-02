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Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

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Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
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Sivas'ın Hafik ilçesinde hafta sonları doğa gezisi yapan sağlık çalışanı Fatih Çağlar, Ekingölü köyü arazisinde tırmanış sırasında sis bulutunun içinde 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşakla karşılaştı. Aralarında yaklaşık 2 metre mesafe olduğunu söyleyen Çağlar, kendisini görünce uzaklaşan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

  • Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyü arazisinde sağlık çalışanı Fatih Çağlar, doğa gezisi sırasında vaşak ile karşılaştı.
  • Fatih Çağlar ile vaşak arasındaki mesafe yaklaşık 2 metreydi.
  • Vaşak, Fatih Çağlar'ın kendisini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, doğa gezisi yaptığı sırada vaşak ile karşı karşıya kaldı. Dağdaki sis bulutundan yararlanarak uzaklaşan vaşağın görüntüsü, film sahnelerini aratmadı.

SİS BULUTUNUN İÇİNDE KARŞISINA ÇIKTI

Sağlık çalışanı Fatih Çağlar, önceki günlerde Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyü arazisine tırmanış yaptı. Rakım yükseldikçe sis bulutu arasında kalan Fatih Çağlar, ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak ile karşılaştı. Bir süre vaşak ile göz teması kuran Çağlar, çevresinden uzaklaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Vaşağın sis bulutu arasındaki görüntüsü, 'ormanın hayaleti' lakabını bir kez daha kanıtladı.

ARALARINDA SADECE 2 METRE VARDI

Vaşağı bir süre izledikten sonra görüntülediğini ifade eden Fatih Çağlar, "Boş zamanlarımda hobi olarak doğa gezileri yapıyorum. Bu gezileri genelde yalnız yapıyorum. Gezilerde çoğu zaman yabani hayvanlar ile denk geliyorum. Bu zamana kadar birçok hayvan ile karşılaştım. Son gezimde vaşak ile bir karşılaşmamız oldu. Çok ani bir karşılaşmaydı. Bir ağacın altında dinleniyordu. Aramızdaki mesafe yaklaşık 2 metreydi. İlk gördüğüm anda kameram kayıtta değildi. Kendisi beni görünce kaçtı tabi. Biraz uzaklaştığında çekebildim. Yanıma gelmesi için kendisine bağırdım ama tabi ki dinlemedi. Benim için güzel bir hatıra oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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