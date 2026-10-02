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Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro

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Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro Haber Videosunu İzle
Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan ay-yıldızlıların kritik mücadelede sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şekillendi.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya deplasmanda konuk olacak; mücadele Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
  • Türkiye, grupta oynadığı ilk iki maçı kaybetti; Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenildi ve henüz puan alamadı.
  • Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Belçika maçı aday kadrosundan çıkarıldı; Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü sınavında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

BELÇİKA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Belçika'nın mücadeleye şu 11'le başlaması bekleniyor:

Lammens, Seys, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.

TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE

A Milli Takım, grupta çıktığı ilk iki karşılaşmadan puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı. Belçika ilk karşılaşmasında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup ederken, ikinci maçında sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetti.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Belçika karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan mücadelenin ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun'un kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN CEZASI BİTTİ

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi. Milli kaleci, Belçika karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.

12. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Türkiye ile Belçika tarihlerinde 12. kez karşılaşacak. Geride kalan 11 mücadelede iki takım da 3'er galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Türkiye 17, Belçika ise 18 gol kaydetti. İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de oynandı ve mücadele 1-1 sona erdi.

MİLLİ TAKIM 657. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 656 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı. Türkiye bu maçlarda 907 gol atarken, kalesinde 937 gol gördü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

De ketelaere hatt-rick yapar…

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Haber YorumlarıMustafa Karabacak:

şans kalmadıki ne şansı millet sizden tiksiniyor artık ya takımı hocasıyla beraber değiştirin yada takımı kapatın bizim milli erkek futbol tamına ihtiyacımız yok artık beceriksizlikten başka bişey yok.

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

ATV yayınlayacak mış mış mış.Avrupa da üç guruş etmez dizi verirler o saatte.Dizilere bayılıyorum yetmiş ikinci bölüme gelindiğinde bir Karpuzu ancak yiyebiliyorlar.

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