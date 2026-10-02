Pendik'te tek teker sürücüsüne 331 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesi iptal edildi

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PENDİK'te motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Sürücüye otoyol jandarma ekipleri tarafından 331 bin lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen, 302 kilometre hıza ulaşan ve tehlikeli şerit değiştiren sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren otoyol jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücü yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 331 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı