Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

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Oyuncu Elvin Levinler, Bali'deki düğününün ardından bu kez organizasyonun maliyetiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bali'de düğün yapmak için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Levinler, yapılan harcamaları ayrıntılarıyla takipçilerine aktardı.

"KURUŞU KURUŞUNA ANLATTIM"

Düğünün maliyetiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Elvin Levinler, "Bali'de düğün yapmak için neye ihtiyacımız var demiştim… Kuruşu kuruşuna anlattım" ifadelerini kullandı.

"PARA PARA PARA DİYENLER..."

Paylaşımının ardından gelen yorumlara da değinen Levinler, maliyet eleştirilerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Para para para diyenler bugün herhangi bir yerde düğün yapmakla ya da pahalı bir restorana gitmekle karşılaştırmak ister misiniz?"

SERİNİN DEVAMINI GETİRMEK İSTİYOR

Elvin Levinler, Bali'deki düğüne ilişkin paylaşımlarının burada bitmeyeceğinin de sinyalini verdi. Töreni ve düğün sırasında yaptıklarını da anlatmak istediğini belirten Levinler, takipçilerine "Serinin devamında seremoniyi ve yaptığımız şeyleri de paylaşmak istiyorum aslında, devam edelim mi?" diye sordu.