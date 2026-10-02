Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

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Türk futbolunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınması gündeme damga vurdu.

Trabzon'da maçın ardından gözaltına alınan Kol'un evinde de arama yapıldı. Kol'un 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturulduğu öğrenildi.

GÜNDOĞDU İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde Yasin Kol ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında gerçekleştiği belirtilen yazışmalar da ortaya çıktı. 26, 27 ve 29 Mayıs ile 1 Ekim 2025 tarihlerini taşıyan görüşmelerde hakem, VAR ve AVAR görevlendirmelerine ilişkin isimlerin konuşulduğu görüldü.

Kol'un Gündoğdu'ya bazı hakemlerin isimlerini ilettiği yazışmalar, son yaşananların ardından dikkatleri tecrübeli hakemin kariyerine çevirdi.

HACIOSMANOĞLU İLE HEMŞERİ OLMASI DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Yasin Kol'un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hemşeri olması da daha önce gündeme gelmişti. Kol'un kariyerindeki hızlı yükseliş ve aldığı önemli maçlar, özellikle alt klasmana düşürüldükten sonra yeniden Süper Lig'e dönmesiyle tartışma konusu olmuştu.

"YETERSİZ" BULUNDU, BİR SEZON SONRA GERİ DÖNDÜ

Yasin Kol'un hakemlik kariyerindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri 2024 yılında yaşandı. Kol, TFF tarafından "yetersiz" bulunduğu gerekçesiyle alt klasman hakemliğine düşürüldü. Ancak bir sonraki sezon yeniden üst klasmanda görevlendirildi ve Süper Lig maçlarında düdük çalmaya başladı.

SON 2 SEZONDA 6 DERBİ YÖNETTİ

Üst klasmana geri dönen Yasin Kol, kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli karşılaşmalarında görev almaya başladı. Kol, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında 2 Fenerbahçe-Galatasaray, 2 Beşiktaş-Galatasaray ve 2 Fenerbahçe-Beşiktaş olmak üzere toplam 6 derbi yönetti.

BİR ZAMANLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Bugün Türk futbolunda yaşanan soruşturmayla gündemin merkezine oturan Yasin Kol'un hakemlikten önce yaptığı meslek ise daha önce de gündeme gelmişti. Sürmene Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Kol, bir dönem güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde hakemliğe yan meslek olarak başlayan Kol, kariyerine alt liglerde devam etti. Özellikle Bölgesel Amatör Lig'de görev alan Kol, 3 Mart 2019'da ilk kez Süper Lig'de 4. hakem olarak sahaya çıktı. 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'de orta hakem olarak maç yönetmeye başladı.

Bir dönem güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Kol, yıllar içerisinde Süper Lig'e kadar yükselip derbilerde düdük çalan hakemlerden biri olurken, son yaşanan gelişmelerin ardından şimdi Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi.