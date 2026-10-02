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Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

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Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Haber Videosunu İzle
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
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Ankara’da bir restoranda arkadaşıyla yemek yiyen bir kadın vatandaş, masaya gelen 2 bin 430 liralık hesaba tepki gösterdi. İçinde et veya tatlı bulunmayan basit menüye ödediği tutarı paylaşan kadın, "Bize yazıklar olsun, burada bir daha yemek yemeyeceğiz" diyerek isyan etti.

Başkent Ankara'da bir restoranda yaşanan hesap şoku, fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Arkadaşıyla birlikte yemek yemek için bir restorana giden kadın müşteri, adisyonu görünce gözlerine inanamadı.

"İÇİNDE ET YOK, TATLI YOK, ARA SICAK YOK"

Sipariş ettikleri basit menü için masaya 2 bin 430 TL hesap gelmesi üzerine duruma tepki gösteren vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Menüde lüks sayılabilecek hiçbir ürün bulunmadığını vurgulayan kadın müşteri, tepkisini şu sözlerle ifade etti: "İki tavuk çorbası, bir lahmacun, bir patates püresi, bir semizotu, kola ve su... İçinde et yok, tatlı yok, ara sıcak yok. Bize yazıklar olsun, burada bir daha yemek yemeyeceğiz."

Ödenen fahiş hesaba tepki gösteren kadının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak restoranlardaki fiyat artışları tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Ödemeyin çağırın zabıtayı polisi, karakolluk olun ödemeyin.

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Haber Yorumlarıerco erco:

Yedigin veya yemek istedigin ürünün fiyati Menüde yaziyor hesabin ne oldugunu biliyordunuz ama yinede yiyip yaygara kopariyorsunuz.

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Haber YorumlarıFrida Kahlo:

Fiyattalar normak türk kahvesi heryerde 150 lira sıkıntı yok. Sıkıntı sizlerin devamlı lüks mekanlarda yeme içme isteğiniz. aslında yiyecek satın almıyor hizmet ve şık bir mekan da keyif yapma lüksünü satın alıyorsunuz. Aynı yemeği mamakta da yiyebilirsin daha uygun fiyata ancak oraya gitmeyi kendine yakıştırmassınız. Bu mekanlara gidiyorsanız bu fiyatları vereceksiniz. Daha uygun fiyatlı bir yerde yemek yemek isterseniz alışkanlıklarınızdan ödün vermelisiniz.

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