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Netanyahu, Flydubai uçuşundaki pilotu gönderenin ağır bedel ödeyeceğini söyledi

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Netanyahu, Flydubai uçuşundaki pilotu gönderenin ağır bedel ödeyeceğini söyledi
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçuşundaki olayda pilotun birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırdıklarını açıkladı. Netanyahu, uçağı yolcularla düşürmek amacıyla geldiği belirtilen saldırganı kim gönderdiyse ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Flydubai hava yolu şirketinin Dubai- Tel Aviv uçuşunda yaşanan olayda pilotun birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırdıklarını belirterek, "Pilotu kim gönderdiyse ağır bedel ödeyecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşunda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, X hesabından paylaştığı videoda, "Zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan, İslamcı radikalleşme sürecinden geçmişti. Uçağı, içindeki yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmişti. Kendisinin birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse ağır bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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