KKTC Başbakanı Üstel: 'Bağımlılıkla mücadelede üst düzey yapı oluşturulacak'

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bağımlılıkla mücadelede Başbakanlık koordinasyonunda üst düzey yeni bir yapı oluşturulacağını ve bu yapıya bizzat başkanlık edeceğini açıkladı. Üstel ayrıca, 16 yataklı Alkol Madde Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) KKTC'ye kazandırılması için gerekli adımların atıldığını ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu aracılığıyla 25 bin 415 kişiye kesintisiz hizmet sağlandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu öncülüğünde KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'nda konuştu. Söz konusu etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Sempozyumun, KKTC'de bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları değerlendirmek, yeni riskleri belirlemek ve önümüzdeki dönemin ortak yol haritasını hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Üstel, Türkiye'den gelen heyet üyeleri, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, güvenlik güçleri, üniversiteler, akademisyenler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının sürecin temel paydaşları olduğunu söyledi.

"Bağımlılık çağımızın en büyük toplumsal tehditlerinden biridir"

Bağımlılığın yalnızca bağımlı kişiyi etkilemediğini vurgulayan Üstel, "Bağımlılık, çağımızın en büyük toplumsal tehditlerinden biridir. Sadece bağımlı olan kişiye zarar vermiyor. Aileleri dağıtıyor, çocuklarımızın geleceğini karartıyor, suçu, şiddeti ve toplumsal huzursuzluğu besliyor. Devletlerin sosyal ve ekonomik yapıları üzerinde ağır sonuçlar doğuruyor" dedi.

Parçalı ve geçici çalışmalarla sonuç alınamayacağını ifade eden Üstel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sağlık ve eğitim kurumları ile güvenlik güçlerinin çalışmalarının ortak bir devlet politikası altında buluşturulması gerektiğini kaydetti.

"Devlet, bağımlılık ortaya çıkmadan önce riski görmelidir"

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca uyuşturucu madde ele geçirmekten veya bağımlı bir kişiyi tedavi etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Üstel, mücadelenin ailede başlayıp okulda, mahallede, iş yerinde ve sosyal hayatın her alanında sürmesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Devlet, bağımlılık ortaya çıkmadan önce riski görmelidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru bilgiyle korumalıdır. Ailelerimizi bilinçlendirmelidir. Bağımlılıkla karşı karşıya kalan insanımızın tedaviye kolaylıkla ulaşmasını sağlamalıdır. Tedavisi tamamlanan insanımızın toplumsal yaşama yeniden katılmasının önünü açmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve kumarı da aynı ciddiyetle ele almalıyız"

Uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığının yanı sıra dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların da aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Üstel, değişen tehditlere göre mücadele yöntemlerinin sürekli yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bağımlı bireyleri dışlayan veya aileleri suçlayan bir anlayışı kabul etmediklerini kaydeden Üstel, "Bağımlılık yaşayan insanımızın tedaviye, desteğe ve yeniden hayata tutunmaya ihtiyacı vardır. Hiçbir aile kendisini çaresiz hissetmemelidir. Hiçbir insanımız nereye başvuracağını bilmeden kapı kapı dolaşmamalıdır" dedi.

"25 bin 415 kişiye kesintisiz hizmet sağladık"

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu aracılığıyla önleme, eğitim, danışmanlık, yönlendirme, bilimsel araştırma ve sosyal uyum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Üstel, bin 191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı ile 7 gün 24 saat danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verildiğini söyledi.

Sosyal Uyum Merkezi aracılığıyla bağımlılıkla mücadele eden kişilerin yeniden sosyal yaşama katılımının desteklendiğini aktaran Üstel, psikolojik destek, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle kişilerin yeniden hayata tutunmasına katkı sağlandığını kaydetti. Üstel, "Bugüne kadar bağımlılıktan muzdarip bireylerimize, ailelerine, eğitimden araştırmaya, önlemeden rehabilitasyona Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonumuz aracılığıyla 25 bin 415 kişiye kesintisiz hizmet sağladık" dedi.

"16 yataklı AMATEM için gerekli adımları attık"

Tedavi kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Üstel, "Tedavi kapasitemizi güçlendirmek amacıyla 16 yataklı Alkol Madde Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) ülkemize kazandırılması için gerekli adımları attık" ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalar ve ESPAD çalışmalarıyla madde kullanımındaki değişimlerin, yeni risklerin ve gençlere yönelik tehditlerin takip edildiğini belirten Üstel, üniversitelerin ve gençlerin de bağımlılıkla mücadelenin aktif paydaşları haline getirildiğini kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelede oluşturulacak yapıya Üstel başkanlık edecek

Bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulacağını açıklayan Üstel, Başbakanlığın koordinasyonunda üst düzey yeni bir yapı oluşturulacağını söyledi. Üstel, "Bu yapıya da Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız gibi, Başbakan olarak ben başkanlık edeceğim. İlgili bakanlıklarımızın ve kamu kurumlarımızın karar alıcı temsilcileri bu yapı içerisinde yer alacak. Her kurumun görevi açık biçimde belirlenecek. Çalışmalar ortak bir strateji ve eylem planı üzerinden yürütülecek" dedi.

Kararların yalnızca kağıt üzerinde kalmayacağını vurgulayan Üstel, "Uygulamalar takip edilecek. Sonuçlar ölçülecek. Eksiklikler zamanında belirlenecek ve gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

Önleme, erken müdahale, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin birbirini tamamlayan tek bir sistem haline getirileceğini belirten Üstel, veri toplama ve değerlendirme altyapısının da güçlendirileceğini söyledi.

"Atık su analizi için çalışmaları başlatacağız"

Uyuşturucu kullanımının bilimsel yöntemlerle takip edilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını açıklayan Üstel, "Atık su analizi gibi bilimsel takip yöntemlerinin ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Devlet laboratuvarımızın teknik kapasitesini bu doğrultuda geliştireceğiz" dedi.

Uyuşturucu arzıyla mücadelede güvenlik güçlerinin imkanlarının ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılacağını kaydeden Üstel, Türkiye'de 2014 yılından bu yana uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu modelinin önemli bir tecrübe ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu tecrübenin KKTC'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirileceğini belirten Üstel, ortak çalışma grupları oluşturulacağını ve iki ülkenin kurumları arasında düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacağını söyledi. Üstel, "KKTC'nin bilimsel birikimini ve saha deneyimini Anavatan Türkiye'nin güçlü kurumsal kapasitesiyle birleştireceğiz" dedi.

Kıbrıs Türk halkına verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin ilgili kurumlarına teşekkür eden Üstel, hedeflerinin bağımlılık ortaya çıkmadan önlem almak, bağımlı kişileri tedaviye ulaştırmak, tedavisi tamamlanan kişileri yeniden hayata kazandırmak, çocukları, gençleri ve aileleri korumak olduğunu kaydetti.

Üstel, sempozyum sonucunda hazırlanacak "KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı"nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı