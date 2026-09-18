Haberler

Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti Haber Videosunu İzle
Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 katlı bir binadaki dairede meydana gelen olayda, bir kişi eşini ve 2 çocuğunu bıçakla katlettikten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi. İlçeyi yasa boğan olayın ardından konuşan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, korkunç felaketin şokunu yaşadıklarını bildirdi.

  • Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini iple asarak intihar etti.
  • Olay, Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın dairesinde meydana geldi.
  • Aile fertlerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi. Korkunç olayın ardından açıklama yapan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçenin büyük bir şok yaşadığını belirtti. 

Olay, öğleden sonra Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda bulunan 5 katlı bir binadaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kişiyi iple asılı halde, eşini ve 2 çocuğunu ise bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aile fertlerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yürütülmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

"İLK DEFA İLÇEMİZDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANIYOR"

Korkunç olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık yaşanan felakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamarat’tan ihracatçı ve tüccarlara fındık fiyatı çağrısı: Üreticinin emeğini gözetin

AK Partili isimden ihracatçı ve tüccarlara net çağrı! "Emeği gözetin"
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

ülkede insanlara cinnet geçirtiyorsunuz ne hale geldik biz böyle

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnr:

24 yılda ülkenin geldiği bu durum gözden geçirilmeli. Yaparsa AKP yapar…

yanıt16
yanıt6
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Film daha Yeni başlıyor. Beterinden korkuyorum. Ekonominin getirdiği bunalımlar bunlar. Hala 4 çocuk yapın diyenler var.

yanıt14
yanıt5
Haber YorumlarıA B:

Nasıl bir dünya sevgisi hırsı bu bırakamamak ?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıv5cqrhn9yh:

Bir aile babasının iki çocuğunu ve eşini öldürüp ardından kendi hayatına son vermesi, hepimizi derinden sarsmalı. Bu tür bir vahşeti hiçbir ekonomik sıkıntı açıklayamaz ve asla mazur gösteremez. Ama şu soruyu da sormak zorundayız: İnsanları borç, geçim derdi, işsizlik ve çaresizlik içinde yalnız bırakan bir düzeni ne kadar daha görmezden geleceğiz? Ekonomik kriz sadece marketteki fiyatlardan ibaret değil; ailelerin psikolojisini, ilişkilerini ve geleceğe dair umudunu da etkiliyor. İnsanların yardım isteyebileceği, borç ve geçim baskısı altında yalnız kalmayacağı güçlü sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç var. Bir ailenin yok oluşunu sadece “bir aile faciası” deyip geçmemeliyiz. Hem şiddetin önlenmesini hem de insanları çaresizliğe sürükleyen ekonomik ve sosyal sorunların ciddi şekilde ele alınmasını konuşmalıyız.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

kaan yapiyoruz, roket yapiyoruz, insansiz ucaklar yapip satiyoruz ihracatimizi artiriyoruz, afrikadaki sorunlari cozuyoruz, m.vekillerimize yarim milyon maas veriyoruz memurlarimiza iyi bakiyoruz, hastaneler yapiyoruz yollar tuneller kopruler yapiyoruz.... isadamlarimizi zengin ediyoruz, ...... aaaaa insanimizin gecim derdi mi dediniz o nedir fransiziz biz bilmiyoruz gormuyoruz duymuyoruz bunu, dis gucler onlar.

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Süper tespit .

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Çok yazık, allah rahmet eylesin hepsine.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

Annesiyle tartışıp havaya ateş etti! Bedelini o kadın ödedi
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı