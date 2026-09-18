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25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, 9 yıl sonra Eskişehir'de yakalandı

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25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, 9 yıl sonra Eskişehir'de yakalandı
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İSTANBUL'da yargılandığı dava nedeniyle hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Yıldırım Aykutluğ (52), 9 yıl sonra Eskişehir'de yakalandı.

İSTANBUL'da yargılandığı dava nedeniyle hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Yıldırım Aykutluğ (52), 9 yıl sonra Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 3 farklı yakalama kararı bulunan Yıldırım Aykutluğ'un kent merkezinde olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla Aykutluğ yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım Aykutluğ'un, 2017 yılında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 yıldır arandığı belirlendi. Ayrıca 2017 yılında 4 kardeşi tarafından öldürülen Özlem Aykutluğ'un eşi olan Yıldırım Aykutluğ'un bu dava nedeniyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'ifadeye yönelik' aranması olduğu tespit edildi. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce de tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan arandığı anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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