Haberler

Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, terapi kapsülünde bulunduğu anları paylaştı. Bıyıklı yeni tarzıyla da dikkat çeken Saran'ın paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Saran, terapi kapsülünde bulunduğu anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

TERAPİ KAPSÜLÜNDEKİ ANLARINI PAYLAŞTI

Paylaşımda Sadettin Saran'ın özel bir kapsül içerisinde bulunduğu görüldü. Saran'ın bu görüntüleri takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

BIYIKLI YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde bıyık bırakmasıyla da dikkat çeken Sadettin Saran'ın yeni görünümü, terapi kapsülündeki görüntüleriyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında 3 önemli büyükşehir de var
'Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı' ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma

Savcı kararında yazdı denildi, yalan çıktı
Kante'ye Fransa'dan kötü haber

Korktuğu başına geldi
ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

ABD ordusunun gözbebeği, alevler içinde kaldı
Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Kraliyetin istemediği kitap daha çıkmadan çalındı!