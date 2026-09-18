Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, "Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek adli makamlarımızla, tam işbirliği içerisinde ifademi vereceğim" dedi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Oyuncu Afra Saraçoğlu, gözaltına alındığı iddialarını yalanlayarak iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini açıkladı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamındaki ikinci soruşturmasında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi; iki soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen oyuncu Afra Saraçoğlu, çıkan haberleri yalanladı. İş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele" kapsamında yürüttüğü soruşturmada; aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin "uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri" iddiasıyla başlatılan operasyonun ardından, basında Saraçoğlu'nun da gözaltına alındığı yönünde iddialar yer aldı.
"ÇOK ÖNCEDEN PLANLANAN İŞ SEYAHATİNDEYİM"
Hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Afra Saraçoğlu, yurt dışında bulunduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. İşte gözaltına alınan isimler;
- Aras Bulut İynemli (oyuncu),
- Melis Sezen (oyuncu),
- Nilperi Şahinkaya (oyuncu),
- Melisa Şenolsun (oyuncu),
- Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı),
- Hande Demir,
- Hasan Şaş (eski millî futbolcu),
- Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi),
- Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu),
- Yeliz Yeşilçimen (manken),
- Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi),
- Anıl Durmuş (şarkıcı),
- Muhammet Kahyaoğlu,
- Aytaç Kart,
- Sayat Zurnacı,
- Eyüpcan Pırlanta,
- Rıfat Atlı.
2 AYRI SORUŞTURMA
Öte yandan; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanımı', 'tedariki' ve 'fuhuş' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. 2 ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi.