Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

ADANA'da narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında 58 şüphelinin kimliğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, dün şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda reçeteye tabi 294 bin 364 uyuşturucu etkili hap, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, 1,5 litre gama-hidroksibütirat, 50,85 gram kokain, 11,44 gram bonzai, 1,7 gram bonzai hammaddesi, 9,88 gram esrar, 10 uyuştucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı