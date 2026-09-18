Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

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Ukrayna'nın Odesa kentinde yaşanan saldırının ardından çekildiği belirtilen görüntülerde, hasar gören bir apartman ve bölgedeki son durum yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadının balkonundaki görüntüsü dikkat çekerken, paylaşımı yapan kullanıcı bu anları "Odesa'nın karakterinin bir yansıması" sözleriyle aktardı.

HASAR GÖREN BİNADAN GÖRÜNTÜLER

Videoda, saldırı sonrası zarar gördüğü görülen bir apartmanın dış cephesi ve hasarlı bölümleri görüntüleniyor. Binanın bazı katlarında ciddi hasar oluştuğu, çevrede ise çalışmaların sürdüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir kadının balkonunda hiçbir şey olmamış gibi sakin şekilde durduğu anlar yer alıyor.

"ODESA TOPARLANIYOR" PAYLAŞIMI

Görüntüleri paylaşan kullanıcı, Odesa'nın saldırının ardından toparlanmaya çalıştığını belirterek, balkonunda görülen kadını kentin dayanıklılığının sembolü olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haberler.com