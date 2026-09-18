BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia, Türkiye ile İsrail ordularını karşılaştırarak olası bir çatışma senaryosunu mercek altına aldı. Hazırlanan analizde Türkiye'nin insan gücü, yerli insansız hava araçları (İHA) teknolojisi ve güçlü donanmasıyla konvansiyonel sahada İsrail'e karşı belirgin bir üstünlüğe sahip olduğu kaydedildi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları nedeniyle tırmanan gerilim sürerken, BAE yayın organı Sky News Arabia iki ülkenin askeri kapasitelerini kıyaslayan kapsamlı bir analiz yayınladı. İki ülkenin kara sınırı bulunmaması nedeniyle olası bir çatışmanın hava, hava savunma ve deniz unsurları üzerinden şekilleneceği belirtilen analizde, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik derinliğine ve hızla büyüyen savunma sanayisine dikkat çekildi.

DEMOGRAFİK VE DENİZ GÜCÜNDE TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8'inci sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 480 bin aktif personeli ve 380 bin yedek askeriyle büyük bir demografik avantaja sahip olduğu vurgulandı. 15'inci sırada yer alan İsrail ordusunun ise 170 bin aktif asker ve 450 bin yedek kuvvetle hareket ettiği ifade edildi.

Deniz kuvvetleri alanında Türkiye'nin ezici bir güç sergilediği aktarılan analizde; 16'dan fazla fırkateyn, 9 korvet, 12 denizaltı ve TCG Anadolu SİHA gemisinden oluşan filonun Akdeniz'de ablaka kurma kabiliyetine sahip olduğu bildirildi. İsrail donanmasının ise kıyı hatlarını ve doğal gaz sahalarını koruma odaklı, nispeten küçük bir yapıdan oluştuğu kaydedildi.

HAVA SAHASI VE SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ

Hava gücü ve savunma teknolojilerinde her iki ülkenin farklı alanlarda öne çıktığı belirtildi:

İnsansız hava araçları: Türkiye; Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma insansız savaş uçağıyla İHA alanında "süper güç" olarak nitelendirildi. İsrail'in ise Heron ve Hermes 900 gibi araçlarla daha çok istihbarat ve hassas vurucu güce odaklandığı ifade edildi.

Savaş uçakları: Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 filosu, yerli savaş uçağı KAAN projesi ve F-35 sürecine değinilirken; İsrail'in 5'inci nesil F-35 Adir, F-15 ve F-16 filolarıyla niteliksel hava üstünlüğünü elinde tuttuğu kaydedildi.

Kara gücü: Türkiye'nin Leopard, M60 ve yerli Altay tanklarıyla toplam 2 bin 284 adetlik devasa bir tank filosuna sahip olduğu; İsrail'in ise Trophy koruma sistemli Merkava 4 ve 5 tanklarıyla teknoloji odaklı bir kara kuvveti işlettiği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com