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Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

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Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo)'ında olduğu 18 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirildi. İşte ilk görüntüler...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır ( Sefo )'ında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

18 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına kararı verilen kişiler şöyle: 

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı. 

Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.

2 AYRI SORUŞTURMA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanımı', 'tedariki' ve 'fuhuş' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. 2 ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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