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Hırvatistan'da mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu öldü

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Hırvatistan'ın Vinkovci kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Hırvatistan'ın Vinkovci kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Vinkovci yakınlarında bulunan Rokovci köyündeki bir mısır tarlasına küçük uçak düştü.

Kaza yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi, uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet yetkilileri de olay yeri incelemesinin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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