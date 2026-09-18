Hırvatistan'da mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu öldü

Hırvatistan'da mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hırvatistan'ın Vinkovci kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Hırvatistan'ın Vinkovci kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Vinkovci yakınlarında bulunan Rokovci köyündeki bir mısır tarlasına küçük uçak düştü.
Kaza yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi, uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Emniyet yetkilileri de olay yeri incelemesinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: AA