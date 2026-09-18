Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildiği, soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
- 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi.
- Gözaltına alınanlar arasında Yağız Sabuncuoğlu, Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Hazal Filiz Küçükköse, Seyfullah Sağır (Sefo), Anıl Durmuş, Hasan Şaş, Yeliz Yeşilmen, Hande Demir, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
YAĞI SABUNCUOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi. Sabuncuoğlu ile birlikte aralarında oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.
18 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda tanınan bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
Bu kapsamda 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı:
- Yağız Sabuncuoğlu
- Aras Bulut İynemli
- Melis Sezen
- Nilperi Şahinkaya
- Melis İşiten
- Hazal Filiz Küçükköse
- Seyfullah Sağır (Sefo)
- Anıl Durmuş
- Hasan Şaş
- Yeliz Yeşilmen
- Hande Demir
- Volkan Akçıray
- Zeynep Akçıray
- Eda Güzelcik
- Sezer Çakır
- Sayat Zurnacı
İNCELEME VE İFADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin ardından ifadelerinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği bildirildi.