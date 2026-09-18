Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim

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Eski Survivor yarışmacısı Beyza Gemici, yayınladığı video ile gözyaşları içinde yardım talebinde bulundu. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Gemici'nin "Kendime zarar vermek üzereyim" ifadeleri sevenlerini endişelendirdi.

"KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM"

Yaşadığı zorlukları ve psikolojik baskıyı dile getiren Gemici, videoda şu ifadeleri kullandı: "Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim."

YAKIN ÇEVRESİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Genç yarışmacının çaresizlik içeren feryadının ardından, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları yardım çağrısının karşılık bulması için yetkililere ve yakın çevresine çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com